Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a rencontré, jeudi à Nouakchott, le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, indique un communiqué des services du Premier ministre."Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a rencontré, jeudi, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, auquel il a transmis les salutations du président de la République ainsi que ses sincères félicitations à l'occasion de sa réélection", précise la même source.Larbaoui a également réaffirmé au président mauritanien "la volonté du Président de la République de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays et d'intensifier le dialogue politique concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun", lit-on dans le communiqué.De son côté, le président mauritanien a exprimé "sa profonde reconnaissance au président de la République pour la participation de l'Algérie à la cérémonie de son investiture à la tête de la République islamique de Mauritanie, ainsi que sa parfaite considération pour son attachement personnel au renforcement des relations algéro-mauritaniennes connaissant une évolution notable dans tous les domaines", conclut la même source .