Le 17e Salon international de l'optique et de la lunetterie (Siol'17) ouvrira ses portes jeudi prochain (9 novembre) à Alger (Aïn Benian). Plus de 50 exposants prendront part à ce salon, dont des fabricants nationaux de verres optiques, lentilles, représentants de firmes et laboratoires internationaux, distributeurs, matériels, instruments médicaux et équipements pour l'examen de vue pour les professionnels de la vision orthoptistes, ophtalmos activant tant pour des cabinets que pour les centres hospitaliers. Cette 17e édition accueillera également des écoles de formation d'opticiens, un monde qui partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions dont le principal objectif est celui de fabriquer une marque algérienne, voire même africaine (et pourquoi pas?) dès l'instant où la volonté, les capacités et les compétences existent.

Fidèle à ses promesses, le «Siol'Alger», promet de rester en phase avec les avancées scientifiques, et demeurer une source d'inspiration et de spécialisation de la filière. Pour renforcer ses espaces de communication et d'information, des équipements et matériels anciens, qui marquent l'histoire et l'évolution de cette filière, seront exposés afin de ne rien rater des nouvelles technologies médicales qui s'imposent dans le monde scientifique.

Des représentants africains de cette filière: Tunisiens, Égyptiens, Ivoiriens, Maliens et Chinois sont attendus à ce Salon international. Cet évènement revêt une opportunité idoine pour l'opérateur algérien afin d' échanger les expériences et examiner la possibilité d'élargir son champ d'action, notamment dans le cadre de l'investissement, sachant que la marque est l'essence même du rapport de confiance qu'il doit défendre dans un espace concurrentiel serré. «RH.International Communication» est l'organisateur de cet évènement qui se tient sous le parrainage du ministre de la Santé, sous le thème «Progrès et Innovation médicale».