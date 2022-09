Prévu initialement les 29 et 30 du mois de septembre en cours et le 1er du mois d'octobre 2022, le 6ème congrès du Front des forces socialistes (FFS) vient d'être ajourné au mois de décembre prochain. Selon le communiqué du parti publié, hier, sur sa page officielle facebook, le congrès se tiendra 8, 9 et 10 décembre 2022.

Un report, explique-t-on dans le même document, décidé suite aux rapports organiques et politiques d'évaluation des préparatifs émanant de la commission de préparation du congrès national ainsi que le rapport organique et politique émis par le premier secrétaire du parti. Aussi, réunie avant-hier, l'instance présidentielle, conformément à ses prérogatives, a décidé de reporter le conclave.

Le congrès en question est, pour rappel, considéré comme une étape cruciale par le parti de feu Hocine Ait Ahmed. La direction avait d'ailleurs décidé d'impliquer activement la base militante à laquelle incombe la responsabilité de formuler des propositions via les commissions de préparation chargées de ce dossier. Un rendez-vous que la direction du parti considère également comme une phase décisive pour donner à l'activité politique nationale une nouvelle dynamique et un nouveau souffle. Une force en vue de laquelle le FFS a, via sa direction, lancé un appel pour «l'instauration d'un climat d' apaisement général, nécessaire à l'ouverture d'un dialogue de toutes les parties représentatives de la société civile et politique, pour convenir d'un programme consensuel de sortie de crise sur les plans politique, économique et social». Toujours dans cette perspective, le Front des forces socialistes a participé aux dernières échéances électorales afin d'éviter, explique-t-il, de donner l'occasion aux ennemis de l'Algérie, qui guettent le moment opportun pour semer la zizanie. Une participation active aux élections, qui s'inscrit également dans la perspective d'impulser une nouvelle dynamique à la gestion des collectivités locales par l'instauration d'une véritable démocratie participative impliquant les citoyens.

Cette démarche constante au parti de feu Hocine Ait Ahmed s'inscrit également dans l'optique de réunir le consensus nationale en passant par une approche inclusive impliquant toutes les forces politiques et sociales du pays pour un même objectif, qui est la préservation d'abord et avant tout, de l'unité et de la souveraineté nationales.

Enfin, notons que ce report permettra surtout à la base militante de s'impliquer davantage dans la gestion du parti. C'est d'ailleurs l'un des objectifs principaux du 6ème congrès qui se tiendra, de ce fait, à la fin de l'année en cours après son report annoncé, avant-hier, par l'instance présidentielle.

Outre cet objectif, le colloque sera l'occasion pour le parti de se doter d'une direction émanant du choix des militants, après une longue période de tumulte.