Débarquement immédiat du premier responsable de la sécurité intérieure du pays via l'hélicoptère, périmètre hautement sécurisé, 42 détachements dépêchés en renfort aux premières interventions (Drpi), mobilisation des secouristes de l'Usar algérien, mise en place d'un poste médical avancé de la Protection civile, en présence des soldats du feu tunisiens pour ne citer que ceux-là... Comme dans les situations de crise réelles, Brahim Merad a atterri, hier, à Bouira, en compagnie de l'infatigable DG de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf et de son homologue Tunisien. Le Dgsn était également présent ainsi que les autres services de sécurité, de même que les autorités locales. Tout était, en effet, en place pour accueillir le 4ème jour de l'exercice de simulation international pratique d'un tremblement de terre. Le rendez-vous a été marqué par la participation de plus de 4500 pompiers de divers grades. Ceux-ci sont en pleine action depuis le week-end dernier sous les instructions fermes données par les hauts gradés de nos secouristes, dont le colonel Khelifa Moulay. Une manoeuvre internationale qui se veut être un test pour confirmer encore une fois le haut niveau de nos soldats du feu. «Notre Protection civile est une force de frappe et nos équipes l'ont prouvé lors des interventions faites ici en Algérie et ailleurs, en Syrie, en Turquie et, dernièrement, en Libye», a souligné le ministre de l'Intérieur. L'exercice d'hier se déroulait sous le regard intéressé des observateurs onusiens, en mission en Algérie dans le cadre de la certification des deux équipes de l'Usar (unité de recherche en milieux urbains) relevant de Bouira et de Médéa, après celle obtenue par l'unité

d'El Hamiz, en 2017. Après avoir supervisé le Poste de commandement opérationnel (PCO), mis en place à l'occasion, le ministre de l'Intérieur a mis en avant le haut niveau de nos soldats du feu. Cela avant d'affirmer la préparation des deux équipes en question.

L'autre enjeu, recherché à travers cette menace, revêt une extrême importance. Il s'agit d'une manoeuvre, selon Brahim Merad, qui s'inscrit en droite ligne des décisions du président Tebboune et de son homologue tunisien, destinée à renforcer la coopération entre les deux pays frères, dans le cadre des échanges d'expériences pour faire face aux catastrophes naturelles, notamment dans la bande commune. Le programme de la coopération a retenu l'organisation, au cours de cet été, d'au moins deux prochaines manoeuvres, comme annoncé par le ministre de l'Intérieur.

Une sera réservée à la lutte contre les incendies (feux de forêt), et l'autre aux inondations, entre les Protections civiles algérienne et tunisienne. Par ailleurs, et dans le cadre des préparatifs destinés à faire face aux éventuels incendies durant la saison estivale de cette année, le ministre a, d'un ton rassurant, affirmé que l'Algérie a acquis cinq Canadairs et un 6e est en cours. «Nous avons cinq Canadairs qui sont actuellement au niveau de l'aéroport international d'Alger» a-t-il précisé.

«Tout est prévu, dont notamment les pistes d'atterrissages de nos moyens aériens dédiés à la lutte contre les feux de forêt», a-t-il martelé. «Ceux-ci, en plus de l'avion Beriev et d'autres

halicobombardiers haut de gamme, relevant des autres corps, dont ceux du MDN et de la Protection civile. Il sera également question de revenir sur le projet de recours aux drones et aux explications à son sujet, de nos secouristes, grâce aux images satellitaires lesquelles sont fournies par Alcomsat-1. L'accès à l'information, en temps réel via les plates-formes numériques dont dispose la Protection civile est au centre des objectifs tracés dans les limites de cet exercice.