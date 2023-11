La troisième session ordinaire de l'APW démarrait, dimanche, dans une ambiance de travail et de respect qui tranchait avec les deux précédentes, marquées comme on a pu le voir, par de fortes dissensions qui ont conduit à des échanges parfois un peu vifs. C'est que les enjeux politiques et économiques sont si importants qu'ils ont fini par faire taire les quelques ego qui s'étaient exprimés jusque-là.

Sans chercher à reproduire tout ce qui a été dit dans les deux interventions par lesquelles s'ouvrait cette séance de travail, l'une soulignant les efforts consentis dans les différents secteurs économiques de la wilaya sous la houlette de son premier responsable, et celle du secrétaire général qui représentait le wali lequel dressait un bilan court mais exhaustif sur les deux dernières années, nous retiendrons les quelques chiffres qui ont été égrenés par ce dernier au cours de la matinée. Rendant hommage à tous les acteurs de la vie politique et économique de la wilaya, qu'ils soient élus ou fonctionnaires de l'État, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, le SG a fait observer qu'après avoir marqué un peu le pas, le train a été remis sur les rails. Par exemple, revenant sur les projets à l'arrêt ou connaissant quelques retards, il a mis en exergue les efforts consentis depuis octobre 2022, qui se sont traduits par 990 projets pour une enveloppe estimée à 17,5 milliards de centimes. Au sujet des cinq hôpitaux à l'arrêt, l'intervenant a annoncé la levée des obstacles qui bloquaient et assuré que la reprise des travaux est amorcée. Par ailleurs, évoquant les raisons qui ont conduit le président de la République à annuler les festivités du 1er Novembre, raisons liées à la tragédie qui se joue à Ghaza, dont l'Algérie est si solidaire, il a indiqué que la distribution de plus de 1000 logements était prévue pour le 1er Novembre, mais que ce n'est que partie remise. Jusque dans ce secteur, le plus grippé peut-être de tous, lequel a bénéficié de 1,89 milliards, consistant en structures sportives au profit de 22 communes. Certes, la wilaya a eu à souffrir d'une véritable catastrophe écologique qui a frappé 18 communes. Il s'agit des feux de forêt, qui ont détruit plus de 8 025 ha. Mais l'Etat veillait et des indemnisations ont été consenties pour les foyers sinistrés. En gros, l'année n'a pas été aussi mauvaise qu'elle aurait pu l'être, sans les efforts de chacun et l'hommage rendu par le SG englobait les éléments de la Protection civile comme ceux de la Gendarmerie nationale ou de la Conservation des forêts, mais également tous les secteurs qui, par leurs efforts, ont rendu moins cruels les dommages subis. Naturellement, la Palestine occupée n'a pas été oubliée à l'ouverture de cette session qui durera jusqu'au 7 novembre, et ce n'est pas seulement le représentant du wali et le président de l'APW qui ont tenu à exprimer leur solidarité à cette occasion, mais également ce membre d'APW du Front El Moustakbel qui s'est fendu d'un véritable discours sur les atrocités et les horreurs vécues quotidiennement à Ghaza dans la plus parfaite indifférence des Occidentaux, alors que les crimes commis sont juridiquement condamnés par des articles de nombreuses instances internationales.