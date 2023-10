Pourquoi des parents optent pour des écoles privées? Quelle différence entre celles-ci et les écoles publiques? Un élève scolarisé est -il mieux dans le privé? Un ensemble de questions à traiter dans ce secteur sensible, car il s'agit des enfants d'aujourd'hui et cadres de demain. On a toujours souligné que «l'école privée est autonome. Elle dispose d'une marge de manoeuvre lui permettant de répondre efficacement aux besoins des élèves et des parents». On pense également que ce caractère d'autonomie lui permet d'être agile et de s'adapter aux exigences d'une société en changement. En général, on croit savoir, selon ce qui se dit en matière de résultats, que ceux des collèges privés sont meilleurs grâce à la sélection des élèves à l'entrée. Ces derniers sont souvent issus de milieux favorisés et mieux préparés à réussir leurs études. Pourtant, les premiers sont toujours issus des écoles publiques, la véritable différence avérée reste à dire que les établissements publics sont gratuits et accessibles à tous, les établissements privés sont payants et opèrent une sélection à l'entrée. Autre particularité: leur capacité d'accueil est réduite afin d'assurer un meilleur encadrement et un accompagnement de l'élève plus personnalisé. Comme partout en Algérie, Constantine compte de nombreuses écoles privées dans les trois cycles. Elles sont fréquentées par des enfants scolarisés issus de familles aisées dont les parents cherchent le meilleur peut-être pour leurs enfants. Les parents pensent avoir choisi un cursus avantageux pour la réussite de leurs enfants, car soucieux de leur apprentissage. Ceci est d'apparence, mais qu'en est-il réellement? Dans une recherche entreprise par des spécialistes et en termes de comparaison entre les deux écoles privées et publiques, des compétences cognitives et langagières, il est dit qu'«au niveau des capacités cognitives, il y aurait une légère différence en faveur des élèves scolarisés dans les établissements privés. Au niveau de la langue arabe: une différence significative, les élèves de l'école publique possèdent une efficacité linguistique supérieure à celle des élèves de l'école privée. Au niveau de la langue française: une large différence entre les deux écoles en faveur des élèves des écoles privées», pour ne tenir compte que de cette différence, pour le reste cela varie, une école privée en matière d'autres apprentissages tels que les sciences, la physique ou les maths, le niveau reste le même aussi bien dans le privé que dans le public. Les scolarisés suivent le même programme. Reste maintenant à savoir si le niveau des enseignants est meilleur dans le privé que dans le public. Selon des spécialistes toujours, c'est la même chose et la preuve en est que des enfants suivent des cours de soutien supplémentaires qu'ils soient dans une école privée ou publique. Peut- on alors parler d'un échec des écoles privées. Non, pensent les spécialistes puisque en pleine expérience encore, notamment le nombre d'élèves inscrits dans des écoles privées a plus que doublé en l'espace de quelques années seulement, l'évolution de ces établissements ne cesse de s'agrandir, aussi bien à Constantine que dans toute l'Algérie. en 2020 on a retenu le nombre de 9 561 350 contre 25 663 en 2010 sur le territoire national. Constantine est classée quatrième en nombre d'écoles privées après Alger, Tizi Ouzou et Annaba. On retient également que beaucoup d'élèves renvoyés des écoles publiques sont repris dans une école privée. Quant aux frais d'inscriptions, ils diffèrent d'une école à une autre, cela va de 8 500 DA par mois a 15 000 DA, selon le cycle. Les enseignants n'ont rien à réclamer vu l'aisance des salaires. On est en mesure de dire que l'école privée a un avenir prometteur.