La guerre se poursuit implacablement. Elle est déclenchée dans le but de libérer et récupérer, vaille que vaille, des espaces publics squattés et exploités illicitement. Ouverte sur plusieurs fronts, elle est lancée un peu partout dans l'ensemble des municipalités de la wilaya d'Oran, et de manière rigoureuse et forte. La dernière opération qui a été engagée remonte à la fin de la semaine passée. Tôt dans la matinée de jeudi, un convoi de camions de gros tonnage, a pris la destination du somptueux site touristique des Andalouses rattaché à la commune d'El Ançor. Les porte-chars en question transportaient de géants et puissants engins industriels, appelés également des Poclains à hautes et longues flèches et aux crocs, tout aussi rigides, ne fléchant aucunement, quelle que soit la nature du béton à défoncer. Sur place, des forces de l'ordre jalonnaient les lieux comme des cerbères en sécurisant le lieu de l'intervention pendant que leurs camarades de la Protection civile suivaient de près l'opération devant aboutir au rasage du gigantesque building de 4 niveaux dressé par la femme surnommée à Oran «Mme Maya l'Oranaise». À première vue, le moins aux faits de la gestion des affaires de la cité criera sans aucun doute à l'abus de pouvoir ou encore à la hogra exercée par la collectivité à l'encontre de cette femme répondant aux initiales de «F.J.A». Il ne s'agit en fait ni d'un quelconque règlement de compte ni encore d'un abus perpétré contre cette femme qui est reconnue coupable d'un grave délit qu'elle a perpétré contre la République en bafouant de bout en bout les lois la régissant et régissant par- là même l'urbanisme.

L'appétit vient en mangeant

La cellule de communication près la wilaya d'Oran fera de prime abord, état d'une opération de démolition d'un building de 4 étages bâti sur un camp familial servant, dans le passé, de lieu de détente et vacances des enfants issus des familles démunies. La bâtisse en question comprenait en tout 13 chalets. Secundo, la même décision a été motivée par le fait que «le gigantesque building a été construit en violation totale de la réglementation», a-t-on expliqué, soulignant que «le chantier en question est illicite et construit sans aucune autorisation préalable». «D'où l'intervention de la collectivité pour mettre fin aux dépassements perpétrés contre les biens publics», a-t-on fait savoir. La liste des transgressions relevées est d'autant plus longue qu'elle a été bouclée «cerise sur le gâteau», par la désormais ex- propriétaire du site libéré qui a été jugée coupable d'un délit à la fois inédit et inouï. «En dressant la bâtisse en question, cette femme a perpétré un autre acte en construisant sur une partie de la voie du dédoublement du CW N° 20», a expliqué la cellule de communication de la wilaya d'Oran. Il s'agit là d'une action phare contenue dans un large programme portant l'estampille de «démolition», le but étant d'éclaircir cette cité abandonnée des décennies durant. Pas loin de cette commune à double vocation, agricole et touristique, la station balnéaire d'Aïn El Türck est d'autant plus envahie par des phénomènes urbanistiques que la marche pédestre est quasiment dangereuse dans toutes ses artères. Le service de communication de la wilaya d'Oran fait état «d'une opération de démolition lancée dans la ville côtière d'Aïn El Türck», expliquant que «cette dernière a été marquée par la récupération d'importants espaces appartenant aux piétons, les trottoirs squattés par des promoteurs immobiliers». Une autre offensive similaire a pratiquement été enclenchée dans la commune agricole de Misserghine, cette dernière s'est soldée par la récupération d'importants espaces piétonniers squattés dans l'artère principale de cette ville située à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran.

Une autre offensive a été enclenchée dans le milieu urbain, très précisément dans le secteur urbain d'El Othmania, ex- Maraval. Ce quartier, chic dans le temps, est d'autant plus «bidonvillisé» qu'il a connu d'incroyables transformations, notamment dans ses cités où plusieurs espaces ont été clôturés par des tierces personnes à l'aide des différentes formes de clôtures aux alentours immédiats de plusieurs immeubles.

Une autre opération a été enclenchée par les services municipaux d'Es Senia, ces derniers ont été appuyés par les services policiers. Cette opération a visé les constructions, aménagements et extensions urbanistiques illicites, dressés sur la voie publique ou encore en contravention de la réglementation. Elle a été supervisée par la cellule de l'environnement près le cabinet de wilaya.

La voie publique est...publique

Cette autre bataille a été sanctionnée par la démolition d'une vingtaine d'aménagements illicites, le relevage des haies indiquant illégalement les lieux de stationnement et qui ont été squattés par des tierces personnes, libération des espaces piétonniers et trottoirs occupés illégalement et transformés illégalement en terrasses par des restaurateurs et autres tenanciers de cafés. Cette campagne de récupération des espaces publics et piétonniers a été enclenchée après que les mis en cause ont jugé inutile de répondre aux mises en demeure des services étatiques les ayant sommés d'évacuer les espaces ne leur appartenant pas», a-t-on appris auprès de la cellule de la communication près la wilaya d'Oran. «Il s'agit des aménagements illicites qui ont fait l'objet de visites des services de wilaya», a expliqué la même source. À l'est d'Oran, ce fut la commune d'Arzew qui a été le théâtre d'une opération d'envergure de démolition, lancée par les services municipaux, après que ces derniers ont décidé de passer à l'action en sévissant contre l'occupation illicite des trottoirs et des espaces publics, tout en prenant en compte un arrêté de la commune établi à l'occasion, mobilisant par- là même les membres de la commission mixte mise en place à cet effet par la wilaya d'Oran.

En attendant El Akid

Cette même commission est composée des services de l'APC, de la daïra, des éléments de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement et les services de la direction du commerce. Elle a pour mission la libération des espaces publics, l'enlèvement des pancartes et les panneaux placardés sans autorisation, les bornes métalliques, les barrières et véhicules en panne et abandonnés sur la voie publique, en plus du démantèlement des kiosques installés sans autorisation et la saisie de la marchandise exposée sur la voix publique. Jusqu'ici, plus de 40 mises en demeure et 30 avertissements verbaux ont été dressés à l'encontre des commerçants contrevenants. Cette opération est pilotée par le chef de daïra et le maire d'Arzew.

La commune d'Oran n'est pas en reste, en consolidant le dispositif de vigilance portant sur la lutte contre le squat des immeubles désaffectés, ces derniers feront l'objet de la démolition étant donné qu'ils ne sont plus récupérables vu leur vétusté avancée.

D'autant plus les autorités locales d'Oran sont plus que décidées à en finir avec le dossier du vieux bâti à risque, en prenant en compte que les deux tiers des immeubles évacués se trouvent dans deux vieux quartiers de la ville comme El-Hamri et Sidi El Houari, Eckmühl, Boulanger, Plateau et Saint Pierre. Comme première mesure dissuasive, les services municipaux ont muré ces immeubles en attendant leur démolition.