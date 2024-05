Les choses sérieuses commencent pour les plus de 860000 candidats au bac de cette année. Le staff du ministre de l'Éducation est également concerné et il se mobilise pour prouver qu'il est à la hauteur des attentes de ce rendez-vous crucial. L'équipe dédiée à la conception des sujets s'est lancée dans sa mission. Cette étape stratégique a en effet officiellement débutée ce vendredi à Alger avec l'entrée en quarantaine de l'équipe dédiée à la conception, la révision, la supervision et l'impression des sujets, dans un bunker sécurisé, pour une période de 42 jours. Sous la direction du ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, le coup d'envoi de cette opération a été donné à l'Office régional des examens et concours à Kouba.

Le ministre a, dans son discours présenté à l'occasion, mis en lumière l'importance vitale du travail de cette équipe qui se consacrera à garantir la qualité et l'intégrité des sujets dans toutes les matières et filières du baccalauréat. Abdelhakim Belaabed a souligné que «cette équipe se consacrera à «lire, examiner, vérifier, surveiller et imprimer les sujets du baccalauréat dans toutes les matières et filières».

Cela avant de se féliciter des qualités de cette équipe qui «se distingue par sa compétence et son intégrité». L'équipe en question, qui est composée de 131 membres, dont 40 inspecteurs, a pris ses quartiers dans un bunker hautement sécurisé. La confidentialité est en effet primordiale, avec des mesures strictes pour empêcher toute fuite d'informations.

Le bunker est un lieu isolé. Il garantit la concentration totale de l'équipe sur sa tâche, tout en la protégeant de toute interférence extérieure. Les membres de cette équipe exceptionnelle sont désormais immergés dans leur travail, consacrant leur expertise à la préparation minutieuse des sujets qui façonneront l'avenir académique de milliers de jeunes. Le verrouillage objectif de l'examen est une question prise au sérieux. Une sécurisation rigoureuse qui ne se limite pas aux aspects physiques du bunker.

Le staff d'Abdelhakim Belaabed n'est pas le seul engagé pour la réussite des épreuves. Les collaborateurs du secteur de l'éducation, sont d'ailleurs à pied d'oeuvre. L'Exécutif mobilisera sans doute d'autres secteurs, à l'instar de la défense, de l'intérieur, des technologies de l'information et de la communication, et de la santé. Des protocoles stricts sont en place pour contrôler les communications. Des experts en cybersécurité veillent également à protéger les systèmes informatiques utilisés pour la conception et l'impression des sujets, garantissant ainsi l'intégrité de tout le processus. Car au-delà des portes fermées du bunker, c'est l'avenir éducatif de la nation qui est en jeu, et ils sont prêts à tout donner pour le garantir. Le ministre a par ailleurs souligné que cette équipe restera dans le bunker jusqu'au jeudi 13 juin, totalement coupée du monde extérieur pendant cette période critique. C'est dans ce sanctuaire du travail dédié que naîtront les épreuves d'examen qui évalueront les connaissances et les compétences de quelque 862733 candidats qui se présenteront à l'examen du baccalauréat de la session juin 2024, prévu du 9 au 13 juin prochain.