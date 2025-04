Le cahier des charges relatif au lancement de la 5G sera prêt dans deux semaines. C’est ce qu’à annoncé le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki qui était l’invité du forum du quotidien national El Moudjahid, dans la matinée d’hier . Ce cahier des charges, qui est, actuellement, en phase de subir quelques « retouches esthétiques » sera prêt dans les deux semaines à venir, a-t-il précisé.

Une fois que ce cahier des charges sera prêt, le ministère procédera au lancement d’un appel à manifestation d’intérêt en direction des opérateurs nationaux qui souhaitent acquérir les licences pour l’exploitation de la 5G. Le lancement effectif de cette nouvelle technologie, prévue pour le deuxième semestre de l’année en cours, va révolutionner l’utilisation de l’Internet, notamment dans les domaines de l’industrie, de la médecine, de l’agriculture et autres secteurs économiques nationaux. Elle viendra appuyer le développement de ces secteurs avec une bien meilleure qualité de « latence » que demandent les grands utilisateurs et les domaines de pointe a expliqué le ministre.

Zerrouki réfute complètement l’idée selon laquelle l’Algérie est en retard pour le lancement de la 5G. Il ssouligne le fait que notre pays lance cette technologie, qui est toujours en phase de recherches avancées, exactement au moment qu’il fallait. « Il nous a été donné de profiter des avancées de cette nouvelle technologie et d’apprendre des erreurs commises par les autres pays qui l’ont déjà lancée, pour mieux peaufiner ce cahier des charges » a-t-il indiqué. « Cela permet à l’État de se préparer en toute quiétude au lancement de la 5G » précise- t-il encore. Le ministre a fait comprendre que le lancement de la 5G sera destiné, notamment aux professionnels, et que celle-ci ne sera pas aussi populaire que celles qui l’ont précédée au regard de ses coûts. Mais cela permettra, par ailleurs, de libérer les ondes de la 4G et de la 3G pour une bien meilleure utilisation pour le commun des mortels.

Interrogé sur les capacités de l’Algérie a assurer une meilleure protection des données des utilisateurs de l’Internet,Zerrouki rassure que notre pays est très à la pointe sur ce sujet.

À ce propos, il rappelle la Loi 18.07 qui assure le cadre légal et affirme que l’Algérie dispose de moyens « très balaises » pour se protéger des dangers de l’Internet. D’ailleurs, dans ce sillage, il explique que ce nouveau cahier des charges pour le lancement de la 5G contient une bonne part à ce chapitre relatif à la protection et sécurité des données.

Le ministre rappelle, dans son intervention, les efforts colossaux que fait l’Algérie pour accompagner le développement technologique et économique du pays. Il citera, notamment l’expansion du Réseau national de l’AdslL qui s’étend sur une distance de 260 mille kilomètres de fibre optique sont déjà réalisés. « En terme d’inclusion, l’Algérie fait des pas énormes » pour connecter les coins les plus reculés de notre pays-continent, explique Zerrouki. « Le réseau de la fibre optique couvre 95% du territoire national. Ce territoire sera entièrement couvert par l’Adsl d’ici l’horizon 2027 » espère le ministre.

Par ailleurs, et dans un autre domaine qui dépend de son département, Zerrouki a annoncé de grandes nouveautés qui seront lancées dans les tout prochains jours par Algérie Poste.

Le ministre a affirmé que l’opérateur historique, Algérie Poste, se prépare au lancement imminent de sa carte CIB virtuelle. Ce qui sera une nouveauté de grande ampleur et qui va, très certainement, révolutionner, le mode des paiements et des transactions financières virtuelles en Algérie. Il sera également procédé au lancement de nouvelles formules de la carte CIB pour le remplacement de celles déjà existantes.

Cette autre nouveauté, sur le point d’être annoncée, viendra en remplaçementde la carte CIB Edahabia, très populaire en Algérie, par d’autres formules plus adaptées pour chaque utilisateur, avec des avantages qui varient entre chaque formule.

À propos du problème récurrent des distributeurs de billets d’Algérie Poste qui tombent souvent en panne, ou en manque de liquidité, le ministre de la Poste et des Télécommunications a déclaré avoir donné des instructions fermes et appliquer des sanctions pour tout responsable de ces dysfonctionnements. Ce qui a donné un résultat palpable durant ces derniers mois.