Le MSP réunira son majliss echoura en session extraordinaire les 24 et 25 mai prochain pour désigner son candidat à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. C'est ce qu' a annoncé le parti dans un communiqué sanctionnant la réunion du bureau exécutif tenue avant-hier. Ce rendez-vous clôturera une série de consultations autour de la présidentielle entamée par le parti depuis quelque temps avec ses structures et instances consultatives locales et nationales. Dans ce contexte, le parti de Abdelali Hassani a réitéré que «l'élection présidentielle est une échéance électorale importante, permettant de renforcer le processus de transition démocratique, garantir le respect des libertés fondamentales et l'alternance au pouvoir et promouvoir les alternatives politique, économique et du développement visant à construire une Algérie escomptée, développée et prospère dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'autoritarisme, autrement dit une gouvernance de transparence, la moralisation de la vie...».

Le même parti appelle, en outre, «à accélérer le parachèvement des statuts particuliers de différentes catégories des travailleurs pour sauvegarder leurs droits et améliorer leurs conditions de travail». À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, l'ex-Hamas, félicite les travailleurs et affirme «son soutien à toutes leurs revendications sociales et syndicales relatives à l'amélioration du cadre de vie et de leur pouvoir d'achat, etc., face aux mutations économiques injustes et aux équilibres financiers difficiles».

Pour le MSP, «le contexte politique actuel et hautement sensible exige la préservation de l'unité nationale, en oeuvrant à rétablir la confiance populaire, instaurer des libertés publiques, consolider des valeurs et des constantes nationales et oeuvrer à répondre aux menaces extérieures par le renforcement du front intérieur». Cette formation islamiste salue ce qu'elle appelle le «déluge» de mobilisation étudiante pro palestinienne à travers le monde pour mettre un terme au génocide à Ghaza perpétré par l'entité sioniste. Cela, ajoute-t-on, « confirme l'éveil de la conscience populaire mondiale contre l'hégémonie du sionisme international et révèle la fausseté du discours officiel des institutions occidentales impliquées dans la tragédie du peuple palestinien, notamment suite à la répression des étudiants et des professeurs dans divers campus universitaires...». Sur le plan diplomatique, ce parti appelle les pays arabes et islamiques «à intensifier la pression sur les gouvernements occidentaux pour mettre fin aux crimes de guerre en Palestine et à Ghaza, et à continuer à soutenir la résistance proche de «nasr» (la victoire)...». À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le parti affirme «son soutien à l'instauration de la liberté de communication et de presse», tout en rappelant «ses appels incessants à l'ouverture du champ médiatique conformément aux principes de liberté et de pluralisme, au service du pays, de la préservation des constantes nationales et la poursuite du processus de la transition démocratique...». Par ailleurs, le mouvement El-Bina poursuit ses consultations autour de la prochaine élection présidentielle. Il a reçu ce jeudi, entre autres, une délégation de l'Association nationale des commerçants et artisans version Hadj Tahar Boulenouar.