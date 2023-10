Améliorer le niveau de vie des citoyens, voilà l'obsession du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Durant ses quatre ans à la tete du pays, le chef de l'État n'a cessé de prendre des mesures pour concrétiser le plus important de ses 54 engagements électoraux. L'année 2024 s'annonce dans la même lignée, avec le PLF 2024 adopté en Conseil des ministres, consacrant le caractère social prôné par le président Tebboune qui a pris de nouvelles mesures pour protéger les Algériens contre la tendance inflationniste qui frappe le monde entier. Cela se traduit par la poursuite de l'augmentation des salaires, atteignant 47% de plus en 2024, conformément à l'engagement du Premier magistrat du pays. La présidence de la République précise que ces augmentations tiennent compte de l'incidence financière résultant de la révision des statuts des secteurs de la Santé, de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Toutefois, la grande nouveauté réside dans l'exonération fiscale des produits qui ont connu des tensions au cours de l'année écoulée, notamment les produits avicoles. Le président Tebboune a choisi une solution radicale en réduisant au maximum la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la production avicole. Cette mesure vise à baisser sensiblement et rapidement les prix des produits agricoles qui ont connu une hausse vertigineuse au cours de l'année en cours. Selon le président de la Fédération nationale des aviculteurs (FNA), Ali Benchaiba, cette décision permettra de réduire les prix du poulet et des oeufs. «Cela tout en stimulant la demande et favorisant la sécurité alimentaire, étant donné que le poulet et les oeufs sont des produits de large consommation en Algérie», a-t-il souligné. *

Mais ce n'est pas tout, car certains produits importés connaîtront également une baisse de la TVA, les rendant plus accessibles aux citoyens. De plus, le président de la République a ordonné l'annulation de la Taxe sur l'activité professionnelle (TAP), permettant ainsi aux professionnels libéraux de respirer un peu plus, avec un effet boule de neige sur les prix des services et divers produits.Une mesure que confirme le président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi. «Elle doit permettre de réduire le coût du produit final, ce qui se traduira par une baisse de son prix sur le marché au bénéficie du consommateur algérien», a-t-il assuré. «Cette mesure est de nature à améliorer rapidement le pouvoir d'achat des produits de base, compte tenu de la multiplicité de leurs intrants», a-t-il rétorqué. L'augmentation des salaires soutenue par ces exonérations fiscales devrait donc donner un bol d'air aux citoyens, leur permettant de mieux vivre. Comme cela a été le cas avec la baisse de l'Impôt sur le Revenu Global (IRG) en 2022.

Cette mesure avait été salutaire pour les Algériens, les aidant à faire face aux crises internationales, notamment la situation en Ukraine. Bien que 2023 n'a pas été une année de tout repos, les Algériens ont réussi à mieux faire face aux défis grâce à la maîtrise de l'inflation, évitant ainsi la «faillite» des foyers. Cependant, l'engagement de Tebboune envers une vie digne pour les citoyens va bien au-delà des préoccupations alimentaires. Il est conscient que les Algériens ne se résument pas à de simples «tubes digestifs», comme certains pourraient le laisser entendre. C'est une vision qu'il porte avec conviction, et pour laquelle il s'est engagé à construire un million de logements au cours de son quinquennat. Une promesse qui se concrétise plus rapidement que prévu, puisqu'en 2024, pas moins de 250 000 nouveaux logements ont été inscrits au programme.

Parmi eux, on compte 100 000 logements sociaux locatifs et 150 000 aides à l'habitat rural. De plus, il se murmure que la fameuse formule de location-vente Aadl, tant attendue, pourrait être relancée à l'occasion du 1er novembre prochain. Bien que rien ne soit encore officiel, il semble qu'il y ait du feu sous la fumée, ce qui pourrait représenter une excellente nouvelle pour les jeunes générations en quête de logement et d'une vie digne. Ce sont des promesses que Tebboune a faites à travers son concept de la «Nouvelle Algérie». Comme il ne cesse de le répéter, le pouvoir d'achat et la dignité des citoyens sont des lignes rouges pour lui. Il est important de rappeler que Tebboune a réussi à maintenir un niveau de vie acceptable pour les citoyens, malgré l'héritage de situations explosives, marqué par les scandales de corruption de l'ancien système, une crise économique due à la baisse des prix du pétrole et la pandémie de la Covid-19. De plus, il a dû faire face à la crise ukrainienne et à ses répercussions sur les prix de divers produits sur les marchés mondiaux. Malgré ces défis, il a su tenir bon. En 2024, il vise à élever son ambition à un niveau supérieur, celle de l'État-providence par excellence...