Cela a été martelé tant de fois au cours de cette journée d'information et de sensibilisation organisée conjointement par le secteur agricole, la Chambre de l'agriculture et la Caisse régionale de mutualité agricole, la Crma sur la fièvre aphteuse: aucun cas n'a encore été détecté dans notre wilaya. La situation épidémiologique présentée sur data show montre, en effet, que le virus responsable de cette épidémie, arrivé de Tunisie, s'est «contenté» de s'étendre loin de la zone du littoral. Mais telle est la crainte qu'inspire sa vitesse de propagation estimée à 60 km/h et pouvant atteindre les 300 km/h lorsque toutes les conditions se trouvent réunies; alors la wilaya a décidé de prendre les mesures préventives nécessaires, telles que la fermeture des marchés à bestiaux, la suspension de la pratique de l'insémination naturelle et artificielle et l'interdiction de paître pour les bêtes qui doivent rester confinées dans les étables. L'occasion a aussi été de rappeler devant une salle pleine à craquer constituée d'éleveurs de la région, les symptômes de cette maladie qui touche essentiellement bovins, ovins et caprins. Les mêmes moyens employés pour permettre à l'assistance de suivre l'évolution de l'épidémie dans notre pays, a servi, en même temps, à présenter ses signes cliniques sur une vache, puis sur un mouton. Ainsi qu'on a pu le voir, cela commence par une fièvre qui se déclare au bout de deux à trois jours, par une affection au niveau des sabots qui rend la marche difficile, au niveau de la mamelle et de la pie, par une bave abondante au niveau de la bouche et de la langue. Sans vaccination, il n'y a qu'une solution: l'abattage. Il existe, selon l'un des deux premiers intervenants, deux stéréotypes mais un seul est depuis toujours derrière cette maladie, de sorte que le reliquat de vaccins de l'année dernière, a pu être utilisé pour faire démarrer la campagne de vaccination dès le mois de septembre dernier, en attendant de nouvelles commandes auprès de laboratoires étrangers. On comprend donc mieux les enjeux que représente pour notre wilaya un cheptel estimé à 37 000 têtes, selon les chiffres avancés en l'occurrence lorsque l'on sait que la vocation de la wilaya est essentiellement agricole. Si la vaccination devient obligatoire pour préserver notre cheptel, (vacciné en fait entre 80 et 90%, selon notre expert), il a été facile de prouver que l'inoculation de ce sérum est sans le moindre risque pour une vache en gestation.

La journée a, en outre, comporté un autre volet consacré aux indemnités en cas de sinistre. L'intervenante suivante, qui est une experte représentant la Crma a invité les éleveurs à se rapprocher de ses services pour assurer leurs cheptels. Elle a ensuite fait savoir en quoi consiste le passeport d'une bête qui reproduit son pédigréee ou fiche d'indentification, son bulletin d'analyse de brucellose et de tuberculose, son certificat de vaccination contre la rage et la fièvre aphteuse, l'âge de l'animal qui va de deux mois à huit ans, l'agrément sanitaire du bâtiment d'élevage. Cela dit, la spécialiste en est venue aux indemnités elles-mêmes. Elle a pris soin d'abord de faire un rappel des risques, comme les maladies, les incendies, les inondations, les accidents etc. auxquels s'exposent les éleveurs. Pour la fièvre aphteuse, par exemple, elle a vivement recommandé de prévenir la caisse d'assurance 24 heures avant la mort de la bête afin que l'expert puisse faire son constat. Sans quoi (à moins de cas de force majeure, comme l'éloignement, les routes coupées par la neige etc. Dans ce cas précis, on dispose d'un délai d'une semaine après la mort du bovin), passé ce délai aucune indemnisation n'est possible. Séance tenante, la spécialiste en assurance a présenté deux exemples d'indemnisation. Dans le premier une vache d'une valeur estimée à 48 millions de centimes. Les assurances, en tenant compte de l'âge et d'autres critères, accordent une indemnisation allant de 70% à 90%. Sur les 48 millions, elle en rembourse 31,4. Si la vache est conduite à l'abattoir, et si par exemple, le boucher l'achète pour 10 millions, la caisse règle la différence. Le veau atteint de fièvre aphteuse ou une d'autre maladie grave est indemnisé à hauteur de 5% de sa valeur, estimée par un expert.

Les débats ont surtout permis à un agriculteur d'attirer l'attention sur l'oued Gacem qui, avant de se jeter dans le barrage de l'oued Lakhel traverse un cimetière d'animaux en décomposition, ce qui pose, selon lui, un grave problème de santé publique pour les citoyens de communes qui s'abreuvent à partir de ce barrage.