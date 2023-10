Grâce à une collaboration récemment mise en place entre les spécialites de neurochirurgie, anesthésie-réanimation, physiothérapie, orthophonie, les psychologues et l'équipe d'infirmiers du bloc opératoire, une intervention chirurgicale a été pratiquée avec succès sur un patient, dont le cerveau était éveillé. «Il s'agit d'une technique novatrice et impressionnante, durant laquelle le patient participe activement à son opération intracrânienne», indique le communiqué du CHU Khellil Amrane de Béjaïa, qui inscrit là sa première opération de chirurgie éveillée sur une tumeur primitive du système nerveux central.

L'établissement hospitalier en question a expliqué que cette intervention spectaculaire a consisté à extraire un gliome de bas grade au cours d'une opération durant laquelle le malade reste éveillé. Cette intervention a été pratiquée par le professeur Houria Bekralas, chef du service de neurochirurgie du CHU, entourée d'une équipe pluridisciplinaire du même Centre hospitalo-universitaire. Elle a consisté en la pratique d'une exérèse, l'extraction totale d'une tumeur, sans pour autant affecter les fonctions neurologiques du patient, notamment celles servant à la motricité, la sensibilité, le langage et la cognition.

Le patient devient alors partenaire du chirurgien et le guide dans la résection de la tumeur, en réagissant à une série de tests préalablement étudiés et calibrés, afin de permettre à l'équipe des chirurgiens de rétablir et d'évaluer les fonctions cérébrales de l'opéré, a-t-on expliqué. «Le défi est réel, car les gliomes de bas grade ont la caractéristique de pénétrer profondément dans le cerveau», a souligné Houria Bekralas, dans une vidéo postée par la cellule de communication de l'établissement, qui précise également, avec photos, à l'appui, que «le malade traité originaire de la région de Chemini est déjà en possession de tous ses moyens».

«Il a récupéré de façon spectaculaire et vaque déjà à ses occupations habituelles», a-t-on assuré, indiquant que deux autres malades sont au programme pour bénéficier, incessamment, de la même prestation. Installé à la tête de ce service en décembre 2020, ledit professeur est entrée en fonction d'une seule et unique salle d'opérations dont était doté le service, qui avait été en parallèle incendiée.

Avec un seul bloc opératoire, l'équipe de Bekralas, soutenue par la direction générale du CHU, a réussi à effectuer, avec succès, 650 interventions l'année suivant sa nomination. En 2022 elle récidivera avec 860 autres interventions. Depuis mai 2023, le service neurologie a été renforcé par une deuxième salle d'opérations et les travaux de réhabilitation des anciens locaux incendiés sont en cours.

«Avec ces deux nouveaux paramètres, nous allons doubler notre activité opératoire», a-t-elle promis. Ces prouesses du CHU ne sont pas le fait du hasard. Depuis la nomination de Madame Gharbi à la tête de cette institution et malgré les attaques inutiles et répétitives, le CHU de Béjaïa n'a cessé d'évoluer, au grand bonheur des patients, locaux notamment. En optant pour une première responsable, donnant un coup de pied dans la fourmilière, qui a permis de mettre un terme à l'affairisme qui gangrène ce secteur, cette première responsable, qui n'oublions pas, avait pris ses fonctions en pleine pandémie de Covid-19 et a su affronter la situation en prenant en charge, malgré tous les problèmes, les centaines de malades qui affluaient chaque jour de tout le territoire de la wilaya. Issue de l'École nationale d'administration, (ENA); par voie de conséquence, elle a une maîtrise parfaite des textes de loi et de la réglementation en vigueur en matière de gestion des deniers publics. Les résultats sont finalement venus.