L'Algérie a misé sur son industrie cimentière. Bien lui en a pris. Puisqu'elle est passée de pays importateur à celui d'exportateur. Tout en donnant un sérieux coup de pouce aux exportations hors hydrocarbures.

Les chiffres sont éloquents. Les exportations algériennes de ciment qui ne dépassaient pas 60 millions de dollars en 2019, ont bondi pour atteindre 747 millions de dollars en 2023. Une performance affichée à l'occasion de la 26e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2024), qui se tient au Palais des expositions (Pins maritimes) du 5 au 9 mai et qui réunit près de 300 exposants étrangers originaires de quatorze pays étrangers, est considéré comme l'évènement phare du secteur du bâtiment et des travaux publics. Une opportunité pour le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, de faire le point sur ce secteur prometteur à plus d'un titre. Les capacités de production nationale des 18 cimenteries existant en Algérie ont atteint 39 millions de tonnes en 2022, mais ces capacités dépassent de loin les besoins du marché local, estimés à 21 millions de tonnes», a déclaré à cette occasion Tayeb Zitouni. L'Algérie est le deuxième exportateur mondial de clinker (produit utilisé dans la fabrication du ciment) après le Vietnam, avec une valeur totale estimée à 438,48 millions de dollars, a indiqué le ministre qui a souligné la nécessité de «passer de l'exportation du clinker en tant que matière première à l'exportation du ciment et à l'augmentation de la valeur ajoutée». L'Algérie devance ainsi la France (172 millions de dollars), l'Italie (113 millions de dollars) et la Belgique (89 millions de dollars). Il faut rappeler que le boom des exportations dans le secteur du ciment s'est fait dans le sillage de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'interdire, en 2020, l'importation de matériaux produits localement. Ce qui a eu pour impact de dynamiser le secteur des matériaux de construction en général. L'Algérie a, à ce propos, exporté des matériaux de construction d'une valeur de 1,2 mrd de dollars vers différents pays du monde en 2023, selon les chiffres avancés par le successeur de Kamel Rezig, qui a rappelé que l'Algérie était autrefois un pays importateur de matériaux de construction de toutes sortes. Elle occupe actuellement la troisième place en tant que principal exportateur de matériaux de construction vers le marché africain, avec des exportations estimées à 680 millions de dollars. L'industrie cimentière nationale a incontestablement le vent en poupe. Que d'eau a coulé depuis les premières ventes destinées à l'étranger en mai 2018 effectuées par le groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica) en direction de l'Europe. Cette opération qui était inscrite dans le cadre d'un contrat signé entre la Société de distribution des matériaux de construction (So dis mac), filiale du groupe Gica, et un trader espagnol avait porté sur l'exportation de 200000 tonnes de ciment non pulvérisé (clinker). Cette première cargaison qualifiée «d'historique» pour le groupe Gica englobait 45000 tonnes de ciment dont la valeur marchande avait été évaluée à plus d'un million d'euros. L'appétit venant en mangeant. Les exportations de ciment ont fini par connaître un véritable boom. Ce qui a permis au pays de passer du stade d'importateur à celui d'exportateur avec des chiffres en constante évolution. Soutenu notamment par de grands projets d'habitat et de travaux publics, le secteur des matériaux de construction a accompli des progrès notables au fil des 60 années d'indépendance, aboutissant à l'autosuffisance dans ce domaine et à dégager des surplus de production destinés à l'exportation vers des marchés africains, européens et américains.