Cette grande figure de la révolution algérienne nous a quittés en décembre 1972 à l'âge de 61 ans. Le colonel Mohand Oulhadj avait tout sacrifié et rejoint les rangs de l'ALN (Armée de Libération nationale) avec la grande et sincère conviction que son combat et celui de ses compagnons allait aboutir inéluctablement à l'indépendance. Akli Mokrane (c'est son vrai nom), naquit en mars 1911 au village Wizguène, qui a donné son nom à la commune de Bouzeguène, a été colonel de l'ALN et chef de la Wilaya III historique. Il a succédé à un autre héros, également mythique, le colonel Aït Hamouda dit Amirouche. Dès son enfance, son intelligence se manifesta de manière précoce, d'abord à l'école du village Aït Ikhlef. En 1926, il obtint le certificat d'études primaires à Aïn El Hammam ex-Michelet. Il ne tarda pas à être gagné par le discours militant du Mouvement national.

Sa vie allait connaître un tournant déterminant. C'est en 1955 que Mohand Oulhadj prend la résolution de plaquer les biens familiaux (sa famille, ses commerces et ses biens propres) pour s'engager corps et âme dans la lutte armée. Tous ses biens ont été versés volontairement à la révolution. De même que ses trois fils s'engagèrent avec lui dans les rangs de l'ALN. C'est dire que l'engagement de Mohand Oulhadj a été entier et total. Des sources crédibles avancent que Mohand Oulhadj avait versé à l'ALN pas moins de sept millions de francs de l'époque. Cet acte d'engagement héroïque et à forte symbolique, poussa l'armée coloniale à se venger de sa famille. Les membres de cette dernière furent emprisonnés. Malgré les représailles, Mohand Oulhadj n'a pas abdiqué. Bien au contraire, sa détermination n'avait fait que s'affermir. Ses capacités et ses compétences l'ont hissé au grade de commandant et d'adjoint de Amirouche. À chaque fois que celui-ci devait effectuer des déplacements hors de la wilaya III, c'est Mohand Oulhadj qui prenait l'intérim. D'ailleurs, quand Amirouche et Si El Haouès tombèrent au champ d'honneur, en mars 1959, Mohand Oulhadj assurait la suite. Ce dernier resta en poste jusqu'à ce qu'il soit promu, par l'ALN, colonel et chef de la wilaya III de manière définitive, le 31 octobre 1959. Sa perspicacité a permis à ses compagnons et à lui, de faire face à toutes les représailles de l'armée coloniale notamment l'opération Jumelles.

Enfin, il faut rappeler que c'est le colonel Mohand Oulhadj qui hissa le drapeau algérien à Sidi Fredj, ex-Sidi Ferruch le 5 Juillet 1962, signant ainsi de manière symbolique le recouvrement de l'indépendance du peuple algérien après un combat héroïque et constant de sept années. En plus de l'université de Bouira qui porte son nom, de nombreux édifices publics ont été également baptisés au nom de Mohand Oulhadj dont un lycée à Bouira, un jardin public au centre-ville de Tizi Ouzou, etc. Une grande statue à l'effigie de Mohand Oulhadj est érigée sur la RN 12, reliant Tizi Ouzou à Azazga et également à Bouzeguène, région natale du «vieux renard».