Le bureau du Conseil de la Nation, présidé par Salah Goudjil a condamné, aujourd'hui, dans les termes les plus fermes, les agressions ignobles auxquelles se livre l'occupation sioniste contre le vaillant peuple palestinien dans la bande de Ghaza qui est désormais « le théâtre d'une apathie internationale honteuse face à une arrogance coloniale croissante ».Le bureau du Conseil de la nation a indiqué, dans un communiqué, qu' « il suit avec une grande inquiétude, la nouvelle agression commise par l'occupant sioniste contre le vaillant peuple palestinien dans la bande de Ghaza qui est désormais le théâtre d'une apathie internationale honteuse face à une arrogance coloniale croissante ». Le bureau de la Chambre haute du Parlement « condamne fermement ces agressions ignobles et désapprouve la poursuite de l'hypocrisie à l'échelle internationale qui adopte la politique de deux poids, deux mesures dans son traitement de la juste cause palestinienne, et ce à travers atermoiement délibéré, la partialité flagrante et la justification déhontée de la politique sanguinaire sioniste et de ses crimes contre l'Humanité ». Dans le même contexte, le bureau du Conseil de la Nation a salué "la résistance, la cohésion et l'unité du peuple palestinien qui affronte l'oppression coloniale sioniste systématique", appelant la Communauté internationale à « assumer ses responsabilités à l'égard de ce peuple, en le protégeant et en lui permettant d'accéder à son droit légitime à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967, avec El Qods Echarif pour capitale ». Le bureau du Conseil de la Nation a, en outre, appelé les instances onusiennes, à leur tête, le Conseil de sécurité à "œuvrer à imposer le respect des chartes onusiennes, des principes du droit international et des clauses de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, en mettant un terme au mépris par l'occupant sioniste de la légalité internationale. Le bureau a également appelé « les parlementaires du monde entier à soutenir le peuple palestinien, à se solidariser avec lui et à défendre sa juste cause dans toutes les tribunes parlementaires régionales et internationales, en consécration du message des Parlements et en concrétisation des nobles objectifs de la diplomatie parlementaire ».