«Ce n'est pas au ministère de la Santé de faire respecter la réglementation algérienne antitabac, notamment l'interdiction de fumer dans les lieux publics fermés; ceci incombe aux autorités compétentes», c'est là le coup de gueule du professeur Djamel-Eddine Nibouche, chef de service cardiologie au CHU Nafissa Hamoud. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Alger chaîne III, il estime que l'application stricte de la loi en matière de tabagisme a un double bénéfice car pouvant prévenir aussi bien les maladies cardiovasculaires que le cancer. A l'instar des autres pays, où il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l'ensemble des transports en commun, et dans toute l'enceinte (y compris les endroits ouverts telles les cours d'établissements scolaires) des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. La loi algérienne rappelle cette interdiction. En Algérie, où il est officiellement interdit de fumer dans les lieux publics, la loi est souvent allègrement contournée. Pourtant les textes en la matière sont dissuasifs et prévoient une amende d'au moins 5 000 DA pour les contrevenants.

Des années après leur promulgation, les dispositions réglementaires de la lutte contre le tabagisme dans les lieux publics, demeurent méconnues par les citoyens, faute de vulgarisation et de sensibilisation, estime-t-on. Aussi, nombreuses sont les blouses blanches à recommander, pour une meilleure applicabilité de ces mesures dissuasives, un travail d'explication et de vulgarisation à l'adresse des citoyens Au fil de son intervention sur les ondes, le professeur Nibouche estime que si les maladies cardiovasculaires sont responsables de 32% des décès dans le monde, en Algérie, à l'instar des autres pays émergents, cette cause représente «probablement» la principale cause de mortalité. Il souligne à ce propos l'inquiétante prévalence des maladies coronariennes et appelle à observer une hygiène de vie stricte afin de prévenir ces maux asymptomatiques et donc tueurs silencieux. Les principaux facteurs de risques des cardiopathies et des AVC, sont une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, le tabagisme et l'usage nocif de l'alcool. L'invité de la rédaction rappelle donc que la meilleure parade contre cette cause de mortalité est le renforcement de la prévention. Il appelle à l'instauration de centres de dépistage pour traiter les maladies à temps et d'équipes d'intervention mobiles pour une prise en charge immédiate du patient. Le professeur Nibouche invite, en outre, à installer des défibrillateurs sur la voie publique afin de venir en aide et à temps aux victimes de malaises cardiaques. Dans son plan de lutte contre les maladies cardiaques, le ministère de la Santé va sortir de ses tiroirs un «projet de loi-cadre de prévention contre les maladies cardiovasculaires», annonce le professeur Nibouche.

Dans plusieurs pays du monde, relève-t-il, le stress est quantifié et inscrit comme risque professionnel. «Je pense qu'on doit aussi l'inscrire comme tel» pour que «le médecin du travail puisse identifier les postes à stress élevé et proposer des solutions», afin de diminuer les accidents professionnels, indique-t-il. Interpellé sur l'absence de «chiffres et de statistiques fiables», le professeur juge que la numérisation du secteur de la santé va bon train, ce qui concourt à offrir à l'Institut national de la santé publique une meilleure visibilité sur «ce qui se passe en Algérie en matière épidémiologique» .