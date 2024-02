Le secteur des transports ne sera pas le laissé-pour- compte ni le parent pauvre du nouveau modèle de croissance économique vers lequel tend le pays. Les réformes battent leur plein. Les projets et les chantiers démarrent.

Les secteurs (financier, agricole, industriel...) font peau neuve, réalisent des partenariats nécessaires à leur modernisation pour booster leurs performances, se placer sur le marché international et répondre aux attentes des citoyens. Cela tourne à plein régime.

La boucle ne pourrait cependant être bouclée si le secteur ô combien stratégique ne faisait pas lui aussi sa révolution.

Le nerf de la guerre étant l'argent certes avec cependant comme condition sine qua none que le secteur des transports ait les coudées franches. C'est dans cet esprit qu'une réunion lui a été dédiée avec à la manoeuvre le grand argentier du pays, Laâziz Faid qui l'a coprésidée avec le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana.

Cette réunion conjointe entre les deux secteurs, a eu lieu dans le but de lever les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre des programmes d'investissement et le développement du secteur des transports, et ce à travers la satisfaction des besoins des opérateurs du domaine du transport public, a indiqué le 6 février un communiqué du Département des Finances.

Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus, en vue de concrétiser la coopération dense entre les secteurs, menée par le ministère des Finances, en adéquation avec la mise en oeuvre de la réforme budgétaire, est-il souligné.

«L'importance que revêt cette nouvelle vision qui repose sur la performance et les résultats dans la gestion des services publics, en sus de la gouvernance», a été, à ce propos, mis en avant par le ministre des Finances qui a fait part de «la disposition entière de ses structures à accompagner le secteur des transports dans les démarches de développement initiées. L'union faisant la force, Laâziz Faid lancera un appel en ce sens.

L'ensemble des acteurs concernés ont été exhortés à adhérer à une réflexion profonde, en vue de déterminer les meilleures méthodes pouvant contribuer à la diversification des ressources de financement de ce secteur vital.

L'accent sera mis sur l'importance capitale du secteur des transports en tant que service public primordial. Son rôle essentiel dans la vie socio-économique, son développement qui doit permettre de stimuler la croissance économique, en facilitant le mouvement des marchandises et des personnes, sera mis en exergue.

Les enjeux relatifs à la modernisation et à l'efficacité du transport sont étroitement liés à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et au progrès, fera remarquer le grand argentier du pays.

Les efforts fournis par les structures du ministère des Finances dans le but d'accompagner son secteur, sur plan budgétaire ou financier et en ce qui concerne les domaines de l'État, ont été ainsi salués par le ministre des Transports. L'importance de cette coopération en vue de trouver des solutions aux problématiques soulevées en matière de mise en oeuvre et de réalisation des grands projets lancés dans le secteur des transports, a été souligné par Mohamed El Habib Zahana.

Les deux parties se sont quitté en s'engageant à développer le secteur des transports pour répondre, notamment efficacement aux attentes des citoyens.