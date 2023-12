L'Algérie est ciblée pour ses positions et sa politique indépendante, et son soutien des causes justes dans le monde, a déclaré le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani. Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre régionale des élus regroupant les 12 wilayas de l'ouest du pays.

Pour étayer sa déclaration et donner plus de détails quant au pays, qui est la cible émanant de certaines puissances au relent néocolonialiste, le président du MSP a souligné que «l'Algérie était ciblée par des parties internationales pour sa détermination à l'indépendance de ses positions vis-à-vis de différentes questions régionales et internationales, et ses positons constantes en faveur des causes justes dans le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie», a-t-il expliqué.

Certes, la menace existe depuis des années, elle n'est pas le produit de la conjoncture actuelle dans laquelle se trouve la région Mena.

Le MSP n'avait pas fait cette lecture prudente et vigilante qui a trait à la menace qui guette la stabilité du pays et de sa souveraineté nationale lors de l'émergence du semblant «printemps arabe», en 2011. À cette époque, la direction du MSP avait décidé de se retirer de l'Alliance présidentielle et se refaire une virginité, en se proposant comme un mouvement d'opposition en vue de se présenter aux élections législatives dans la perspective de rééditer l'expérience de la Tunisie et de l'Égypte où les partis islamistes des Frères musulmans avaient envahi les institutions élues de leurs États respectifs.

Le MSP avait contracté une alliance intra-islamiste sous l'intitulé de «la liste verte», comme «ligne de démarcation» par rapport aux autres partis, y compris ceux qui sont qualifiés de partis nationalistes avec qui il a scellé une alliance présidentielle pendant deux décennies.

Le MSP du président Abdelali Hassani se veut un mouvement qui cherche à asseoir les jalons d'un partenariat politique lequel englobe l'ensemble des sensibilités et des courants dont le souci est de défendre la souveraineté de l'Algérie et son unité nationale.

Dans le même sillage, Abdelali Hassani a signalé que «l'Algérie est confrontée, actuellement, à «des défis majeurs, notamment dans son environnement territorial. Cela nécessite d'intensifier son action diplomatique et d'exploiter toutes les occasions pour renforcer son rôle dans son entourage territorial, dont notamment celle de la

10e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tiendra à Oran à partir de dimanche, en tant qu'occasion de souligner le rôle de l'Algérie dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans la région, en particulier dans les foyers de tension de la région africaine», a-t-il asséné.

Ce parti veut se redéployer sur le plan politique en tant que force qui vise le pouvoir en tirant les leçons de l'expérience précédente qui lui a coûté un recul très net au plan de la représentativité au sein des institutions élues de l'État et de ses rouages.

Cela s'exprime à travers la nouvelle démarche adoptée durant le dernier congrès du Mouvement où il était question de revoir la stratégie politique du parti sur des questions strictement nationales. D'ailleurs, depuis, le MSP, à travers son nouveau président, n'a cessé d'appeler au travail coordonne avec le gouvernement et d'autres variantes de la classe politique.

Cette nouvelle conception, qui s'exprime comme étant une démarche foncièrement tactique est résumée à travers sa déclaration qui «appelle la classe politique, la société civile et les différentes couches sociales à soutenir la position officielle de l'Etat algérien vis-à-vis des causes justes, notamment la question palestinienne, à travers la coopération et la coordination entre les différentes forces de la société pour soutenir ces positions», a-t-il souligné.

Certes, les enjeux qui attendent l'Algérie sont multiples et sensibles à la fois. Ils sont d'ordre géostratégique, c'est ce qui rend la situation politique du pays plus délicate et tendue face aux dangers et aux menaces qui la guettent au niveau de nos frontières et aux plans régional et international.