L'Expression: Empêcher la maladie de se déclarer, faire en sorte que les facteurs qui en favorisent l'éclosion comme l'hypertension ou le diabète ou encore les accidents cardiovasculaires, soient dépistés, telle est la tâche, la mission que votre association s'est assignée...

Docteur Y. Araar: La néphrologie est une discipline qui a cette particularité de ne s'intéresser qu'au rein et aux troubles ou affections qui en perturbent le fonctionnent. Réaliser de bons diagnostics et traiter les anomalies qui se manifestent au niveau de cet organe relève de la fonction quotidienne du spécialiste en neurologie. Nous, en tant qu'association, notre rôle est de faire du dépistage et de la néphro-protection.

Qu'est-ce donc que la néphro-protection?

C'est, comme son nom l'indique, protéger le rein des autres maladies qui peuvent avoir directement des répercussions sur cet organe si sensible. C'est par le dépistage précoce de ces maladies, comme le diabète ou l'hypertension, et par leur prise en charge que nous comptons atteindre cet objectif qui est de conserver le rein en bonne santé. En somme, un rein sain dans un corps sain. Préserver le corps, afin de préserver le rein.

C'est, en effet, vers quoi tous nos efforts se tendent. Et c'est ce que nous appelons agir en amont.

Et vous avez pensé pour cette campagne à Bouira?

Nous ne sommes pas nouveaux dans le paysage associatif. Notre association qui est une association nationale existe depuis 2018. Elle regroupe 150 néphrologues. Nous avons fait d'autres wilayas comme Alger, Blida, Oran, El Oued, Bordj Bou Arréridj etc...

Et à ce titre, vous recevez une subvention de l'État?

Non, nous sommes une association à caractère libéral. Nous comptons parmi nous 200 adhérents. Tous des médecins. Quand nous voulons nous déplacer quelque part, nous organisons une collecte au sein de l'association elle-même. Et argent et médecins arrivent. C'est du bénévolat pur et simple.

Ainsi est née cette association. Mais pourquoi spécialement la néphrologie? Est-ce parce que les maladies rénales sont devenues plus fréquentes?

Elles le sont, certes. Et leur prévalence est en forte progression. Mais, ainsi que je viens de vous le dire, nous sommes des néphrologues et notre désir est de nous rendre utiles au pays et aux malades. Nous avons vu le nombre de ces derniers qui est en forte augmentation. Nous savons quels coûts entraîne leur prise en charge. Les médicaments sont très chers. Les appareils pour la dialyse sont très chers. Le malade lui-même en paye le prix. Les déplacements vers les centres d'hémodialyse, les longues attentes etc. Les membres de la famille qui l'accompagnent dans ses déplacements partagent souvent ce calvaire. Alors nous avons décidé d'agir, d'agir en amont, comme je viens de dire. Moins de diabète, moins d'hypertendus, c'est moins d'accidents cardiovasculaires et moins de néphropathes.

Qu'est-ce qui a donc changé dans la situation de ces malades depuis qu'on les traite avec des machines?

Je vous l'ai dit, la méthode. Avant la prise en charge se faisait en aval, c'est-à-dire que lorsque le néphrologue décide d'agir, le malade est au stade final. La prise en charge soulage, mais n'apporte pas la guérison. Aujourd'hui, le spécialiste a, en agissant en amont, c'est-à-dire en faisant le dépistage et de la néphro-protection, il met toutes les chances de son côté. Il évite à ses malades tous les traitements coûteux et qui ne sont pas toujours bons pour le rein et tous les recours aux générateurs d'hémodialyse. C'est ce que font tous les pays développés.