La révolution du 1er Novembre 1954 a relevé un challenge historique que beaucoup de pays s'attachent patiemment à acquérir, avec l'idée de faire de ce capital symbolique de la Libération nationale un atout majeur dans l'éveil des consciences d'une nation et un sursaut salvateur pour les générations futures. C'est pourquoi l'Algérie a consacré une Journée nationale dédiée à la circonstance grandiose en rapport avec la Guerre de Libération nationale, à savoir la Journée nationale du chahid.

Cette journée, qui coïncide avec le 18 février de chaque année, est conçue comme une espèce de fidélité au serment et à la ligne de la révolution du 1er Novembre. C'est aussi un engagement de tout un peuple à préserver et sauvegarder la mémoire, c'est-à-dire un devoir à l'égard des valeureux martyrs qui ont se sont sacrifiés pour que le pays puisse recouvrir son identité nationale, en arrachant son indépendance et sa souveraineté, par les armes et le sang.

La nation n'a jamais oublié ses valeureux martyrs dont la détermination à défendre leur mémoire relève d'une conviction incontournable. L'État algérien depuis son indépendance et à ce jour, a eu une position claire comme de l'eau de roche par rapport à cette question cruciale qui concerne la mémoire des chouhada. De ce point de vue, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rappelé à l'occasion de cette Journée nationale du chahid, qu'«à la mémoire des âmes bénies de nos vaillants chouhada, je réaffirme notre souci ferme de traiter les dossiers de l'histoire et de la mémoire sans complaisances ni compromissions, et avec le sens aigu des responsabilités que requiert le traitement impartial et intègre, loin de l'engouement et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante sur des lobbys incapables de s'affranchir eux-mêmes de leur extrémisme chronique», a-t-il déclaré. La question de la mémoire en rapport avec le dévouement et le sacrifices des martyrs est très lourde en matière de responsabilité historique et politique, à travers les générations. C'est pourquoi chaque génération dans une nation développe son génie et son intelligence sans que cela tourne le dos aux sacrifices de ceux qui ont assuré aux générations futures un avenir et une vie digne et décente dans laquelle elles jouissent de leur liberté. Ferhat Abbas disait à ce propos: «Frères et soeurs d'Algérie, vous avez écrit, avec le sang de nos martyrs, une page glorieuse de notre histoire. En acceptant une mort héroïque, vous avez affirmé votre droit à la vie, vous avez gagné le droit à la dignité, vous avez mérité votre liberté.». Une phrase qui sonne comme une espèce d'oracle venant des lieux où la mythologie impose sa sémantique et sa symbolique en rapport avec la notion de sacrifice. Pour rappel, le président Tebboune a institué, en 2020, une Journée nationale de la mémoire, à l'occasion du 75ème anniversaire des massacres du 8 Mai 1945. La sauvegarde de la mémoire, comme la collecte des témoignages, même si l'oralité ne suffit pas, le travail de mémoire doit se faire jusque et y compris à travers les témoignages; dans ce sens, les spécialistes de l'histoire et sa transmission orale via des témoignages glanés ici et là, défendent la démarche, en soulignant que «la pratique de l'enquête orale, menée auprès d'une vingtaine de moudjahidate, n'a fait que confirmer nos lectures méthodologiques sur la place du témoignage oral dans l'histoire. La question qui est posée est celle de la valeur de ce témoignage lorsqu'il procède de l'histoire et qu'il est porteur d'informations que nul texte écrit ne véhicule... La mémoire n'est, certes, pas l'histoire, elle est sélective et refoule les choses désagréables. Partielle et partiale, elle n'en demeure pas moins une source de l'histoire qui doit être traitée avec la rigueur méthodologique qui caractérise toute recherche (confrontation du témoignage oral avec d'autres témoignages, avec toutes les opérations méthodologiques possibles pour coller au fait historique et rendre par là même le témoignage épuré de toutes ses scories; «producteur» de nouvelles connaissances en n'oubliant pas, atteste la spécialiste de l'histoire contemporaine, le professeur Malika El Korso. La tutelle a rappelé, toujours à propos de l'enjeu mémoriel, que ce dernier constitue un moyen de manipulation et d'instrumentalisation des ennemis du pays, soulignant que «les dangers de la désinformation et de l'aliénation nous appellent à davantage de vigilance et de mobilisation, et nous impose, en cette conjoncture particulière, de protéger nos jeunes contre toute influence extérieure. Cela ne saurait se concrétiser qu'à travers la sauvegarde de notre mémoire et la préservation de notre identité nationale». Le devoir de mémoire est une sorte de credo qui doit être entretenu, soigné et sauvegardé dans le but de défendre les valeurs de la nation, à travers ce sens suprême du sacrifice et de dévouement de nos martyrs.