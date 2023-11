Dans l'objectif d'examiner les préoccupations de l'ensemble des travailleurs et de discuter des moyens de relever les défis auxquels est confrontée l'administration fiscale de la wilaya, le directeur régional des impôts de Constantine s'est réuni avec des représentants du Syndicat national autonome des Personnels de l'administration publique (Snapap), actif au niveau de cette même direction.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en l'absence du directeur des impôts, plusieurs volets ont été évoqués, notamment en ce qui concerne la numérisation et la mise en service des nouvelles structures fiscales. À titre d'exemple, l'intérêt s'est porté sur les centres des impôts et les centres de proximité.

Dans son intervention devant l'assistance présente, le directeur régional ne manquera pas, d'abord, de soutenir que «la consolidation du dialogue entre l'administration et le partenaire social, le Snapap, constituait le meilleur moyen de répondre aux préoccupations des travailleurs, surtout face aux enjeux actuels». Il expliquera les grandes lignes de sa stratégie avant de donner la parole au secrétaire général de la section syndicale et aux membres présents. L'intervenant n'omettra pas de soulever plusieurs questions relatives aux préoccupations et aux problèmes des travailleurs dont «l'ouverture du dialogue avec le Snapap et sa reconnaissance en tant que seul partenaire social, en raison du gel et de l'absence d'obtention de la représentativité syndicale des sections similaires». Il a également proposé au directeur régional la possibilité d'organier des rencontres régulières. L'intervenant a aussi soutenu l'idée «de participer aux sorties sur le terrain, de l'administration». Les syndicalistes ont, par la suite, abordé d'autres volets relatifs à la période des congés annuels, estimant que «celle-ci ne doit pas être limitée du 1er juin au 31 octobre, mais étendue jusqu'au 31 mai de l'année suivante». L'autre préoccupation concernait «l'attribution du point annuel, en particulier pour les agents intégrés, critiquant la réduction de 16 à 14 points décidée par le directeur local, en décidant d'écarter tout adhérent du Snapap de l'accès à un poste supérieur». De même, les syndicalistes ont appelé «à la levée des sanctions administratives sous forme d'avertissement et au rétablissement des prérogatives de la cheffe de bureau d'animation et d'assistance, lui permettant d'exercer pleinement en tant que responsable de son service, et de mettre fin à sa marginalisation».

Le secrétaire général de la section syndicale, faisant remarquer l'absence du directeur local, a insisté sur la nécessité de prévoir une autre réunion en sa présence, afin d'instaurer un véritable climat de dialogue devant permettre de transcender tous les problèmes et d'agir dans la clairvoyance, pour le bien de l'institution.