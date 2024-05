Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, hier, une réunion du gouvernement, consacrée à l’examen de plusieurs dossiers, a annoncé un communiqué des services du Premier ministère. La même source a précisé qu’il a été procédé, en premier lieu, au suivi de la mise en œuvre des directives présidentielles pour activer pleinement le nouveau dispositif lié à l’investissement et le foncier économique. À cet effet, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a présenté l’état d’avancement du processus d’installation de l’Agence nationale du foncier industriel qui entreprendra les opérations de préparation et de raccordement aux différentes routes et réseaux des zones industrielles. Cette agence spécialisée a pour mission de faciliter aux investisseurs l’acquisition d’assiettes foncières dans un court délai avant de procéder au retrait du foncier industriel auprès des walis et des présidents des assemblées locales.Elle est chargée aussi de l’achat des assiettes foncières destinées à l’investissement relevant des zones industrielles, a indiqué le président de la République, ajoutant que les zones d’activité resteront sous la tutelle de l’administration locale.

À la conférence nationale sur la relance industrielle, le chef de l’État a appelé les responsables centraux et locaux à faciliter la mission des investisseurs. « Le bon responsable est celui qui facilite le développement local et non celui qui cherche des prétextes pour ne pas signer des autorisations prévues par la loi », a-t-il soutenu.

L’autre dossier au menu de la réunion du gouvernement a trait à l’accélération du processus de numérisation, selon la même source. Le gouvernement a entendu, dans ce registre, une présentation sur les aspects liés au suivi de l’achèvement du Centre national algérien des services numériques.

Le cabinet de Nadir Larbaoui s’est penché également sur la préparation de la saison estivale. Dans ce cadre, le gouvernement a étudié l’ensemble de mesures liées aux règles générales d’utilisation et d’exploitation des plages.Ces mesures ont pour finalité, l’amélioration de la gestion des plages et à fournir des services de qualité aux vacanciers, est-il relevé dans le communiqué des services

Par ailleurs, le gouvernement a examiné le cadre réglementaire qui détermine les envois postaux ainsi que les moyens de renforcer le cadre réglementaire fixant les procédés d’élimination des stupéfiants et les substances psychotropes saisis ou confisqués dans le cadre de la prévention des stupéfiants et des substances psychotropes et de la répression de leur utilisation et de leur commerce illicites.