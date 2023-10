Le ministère de la Santé œuvre, dans le cadre du projet de numérisation du secteur, au renforcement du dossier électronique des malades avec des données en santé mentale, a affirmé, hier, à Blida le directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Dr. Djamel Fourar. Le docteur Fourar, qui intervenait à l’ouverture d’un forum national sur la « Collecte des données numériques en santé mentale », organisé à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale (10 octobre), a souligné que son département ministériel « s’attelle au renforcement du dossier électronique des malades avec des informations relatives à la santé mentale, dans le cadre du projet de numérisation générale, lancé ces derniers mois à travers les différents établissements hospitaliers du pays ». Il a ajouté que « le ministère de la Santé aspire à la concrétisation de ce projet qui permettra de faciliter l’échange d’informations entre les staffs médicaux pour un suivi et une prise en charge globale des malades, tout en renforçant le système d’information et de données, notamment concernant la santé mentale ». Il a relevé, en outre, que « le plan national de promotion de la santé mentale englobe, dans son 6e axe, la collecte de données liées à la santé mentale et leur numérisation ». À son tour, le sous-directeur de la promotion de la santé mentale auprès du ministère de tutelle, le professeur Mohamed Chakali, a estimé que la numérisation du secteur, particulièrement concernant la mise à disposition d’un dossier électronique des malades, « permettra la collecte de données précises sur le nombre de malades et leur état de santé, dont particulièrement leur santé mentale ». Il a noté, à ce titre, que 24 établissements hospitaliers spécialisés en santé mentale, ouverts à travers le pays, assurent la prise en charge de près d’un million de personnes, dans l’attente de leur renforcement avec de nouvelles structures de santé qui fourniront des prestations sanitaires modernes.