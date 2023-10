Le dossier de la réforme des subventions généralisée revient au devant de la scène. En réponse aux questions des membres du Conseil de la nation le ministre des Finances, Laâziz Faïd a affirmé hier après-midi que «le dossier de la suppression des subventions généralisées est sur la table du gouvernement». Il a ajouté que «l'article 187 de la loi de finances de 2020 prévoyait la révision de la politique de subvention en s'orientant vers les aides ciblées». «Le gouvernement, représenté par les services du ministère des Finances, travaille sur ce dossier complexe et sensible, étroitement lié à la numérisation du secteur, car nous ne saurons avancer dans cette optique sans la réalisation de la transition numérique», a-t- il fait savoir.

Maintes fois reportée, la mise en oeuvre de cette réforme dite structurelle a toujours rencontré l'hésitation des autorités, encouragées à chaque fois par les cours du pétrole qui repartaient à la hausse. Vraisemblablement, mettre fin aux subventions,qui existent depuis les années 1962 et réputées intouchables, risque de fragiliser le pouvoir d'achat de la majorité des citoyens sans mécanismes pour leur garantir l'accès à une compensation monétaire. La suppression des subventions fut actée par la loi de finance 2022, qui avait prévu la création d'un dispositif national de compensation au profit des ménages nécessiteux. Ce dispositif devait être concrétisé à travers un programme de transfert monétaire direct au profit des ménages qui y sont éligibles, qui bénéficieront d'un revenu supplémentaire comme indemnisation de la hausse des prix engendrée par la suppression des subventions directes».

Les modalités d'application devaient être fixées par voie réglementaire, notamment la liste des produits subventionnés concernés par la révision des prix, les catégories de ménages ciblés, les critères d'éligibilité à cette compensation et les modalités de transfert monétaire», est-il encore noté dans le PLF. La suppression des subventions généralisées est justifiée par le fait qu'elles «profitent essentiellement aux couches des populations aisées». Leur coût annuel du système de subventions qui dépasse les 30 milliards de dollars est également jugé «exorbitant».

Notons aussi que le montant des subventions aux produits de base(farine, semoule, pain, lait, huile, électricité, gaz, eau) représente plus de 17 milliards de dollars. Ainsi, mettre fin aux subventions généralisées participe «à la réduction des phénomènes de gaspillage et de surconsommation qui se répercutent sur l'augmentation des dépenses publiques en la matière et qui pèsent lourdement sur le budget de l'État». Il est à rappeler que l'Algérie avait recouru à l'aide technique de la Banque mondiale (BM) pour définir les meilleurs mécanismes à adopter dans cette réforme. Le ministre a, en outre, fait savoir que son département sera doté, le 15 décembre 2023, d'un «Data Center, et à partir de cette phase nous entamerons le parachèvement de cette opération». Faid a indiqué, sur un autre plan, que «le taux d'inflation en Algérie était en baisse depuis le mois de mai dernier». Il a attribué cette tendance aux mesures prises par le gouvernement. Il a mis en avant «la révision à la baisse du taux des droits douaniers (à l'instar de la réduction de 30% à 5%, sur les viandes bovines et ovines importées), ainsi que le contrôle des prix et la lutte contre la spéculation, permettront d'atténuer l'inflation au cours des mois restants de l'année en cours». Pour le ministre «l'indice des prix à la consommation enregistre une baisse mensuelle consécutive...». Selon les prévisions du gouvernement, le taux d'inflation pour cette année devrait reculer à 7,5%.