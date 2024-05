Le FFS rendra publics, prochainement, les résultats des rencontres de concertation menées dans le cadre de son initiative politique avec de nombreuses formations politiques, toutes obédiences confondues. C'est ce qu'a révélé, hier, son premier secrétaire national, Youcef Aouchiche. Il faut dire que cette série de rencontres a permis au parti de bien saisir les contours de la scène politique.

Notons que Youcef Aouchiche a fait cette déclaration lors d'une conférence thématique organisée par le vieux parti d'opposition, intitulée «Question de l'emploi, sécurité sociale et pouvoir d'achat» qui entre dans le cadre d'une série de conférences thématiques lancée récemment. Une autre phase d'un redéploiement, cette fois, destiné à jauger sa base.

Le Premier secrétaire national est revenu dans son allocution prononcée à l'ouverture des travaux sur la présidentielle anticipée. Il a fait savoir, dans ce contexte, qu' «alors que le pays se prépare à tenir un scrutin présidentiel dans quatre mois, les instances du parti trancheront, en toute indépendance et responsabilité, leur position par rapport à cette question lors de la session prochaine du Conseil national». «Ce rendez-vous important doit constituer une occasion permettant au pays de sortir renforcé, et-ce, en donnant une plus grande légitimité aux institutions, en mettant un terme à l'improvisation et en dépassant les obstacles qui entravent le développement économique et social». «Quelle que soit la décision prise par ses instances, le FFS fort de ses propositions exprime san pleine détermination à faire de ce rendez-vous avec la nation une occasion pour ouvrir un large débat national qui ouvrira la voie visant à asseoir les fondements d'une Algérie solide, libre et prospère», a-t-il encore souligné.

S'agissant de l'initiative politique lancée précédemment par le parti, l'intervenant soutient que «son parti reste pleinement engagé à échafauder son initiative en toutes circonstances et dans tous les contextes et s'efforce d'en faire un succès, conformément aux résolutions de son dernier congrès et ses contributions formuléees pour sortir le pays de l'impasse chronique dans laquelle il se trouve».

À ce propos, il a fait savoir que «le parti s'apprête à rendre publics prochainement les résultats des rencontres de concertation menées dans le cadre de son initiative politique avec de nombreuses formations politiques, toutes obédiences confondues...». «Ces pourparlers se résument essentiellement à la volonté de construire une vision commune sur la manière d'aborder les grandes questions qui préoccupent la communauté nationale», indique-t-il. Et d'ajouter, «Iil reste que cette entreprise doit s'appuyer sur l'instauration d'un dialogue inclusif, la réhabilitation de l'action politique et la restauration du débat contradictoire en vue du parachèvement du projet national, devenu une nécessité vitale pour notre pays face aux enjeux et aux défis auxquels il est confronté dans un contexte mondial difficile et dans une situation d'alerte qui l'accompagne...».

Il a poursuivi dans ce sillage qu' «affronter les dangers qui guettent le pays, ne peut être d'une utilité que s'il est accompagné d' une ouverture politique s'appuyant sur un discours de sincérité et de vérité, et en faisant des concessions d'une manière équitable et juste...».

La priorité concernant cet aspect, ajoute-t-il, «demeure l'apaisement et le rétablissement de la confiance en mettant un terme à toutes formes de politique répressive relative à la restriction de libertés, le musellement des voies discordantes, harcèlement des militants politiques, des syndicalistes et des associations parallèlement à l'escalade opérée par des organisations communautaire sans ancrage, en recyclant dangereusement les pratiques anciennes...».

En outre, une autre conférence thématique traitant de la question de liberté de la presse est programmée prochainement par ce parti.

Par ailleurs, des partis ont effectué hier des sorties à travers différentes wilayas en prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 mars prochain. Ainsi, le secrétaire général du RND, Mustapha Yahi a présidé une rencontre avec ses militants à Al-Oued, tandis que le FLN a organisé une rencontre régionale en présence du secrétaire général du parti, à Tamanrasset.

De son côté, le front El Moustakbal a connu une rencontre, à Annaba, de ses militants,ptésidée par Fateh Boutbig.