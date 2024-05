Le Front des forces socialistes (FFS) a entamé la préparation logistique et la mobilisation pour le meeting du 18 mai en cous au théâtre régional Kateb Yacine à Tizi Ouzou. Cette activité est considérée, selon des sources proches de la direction du parti, comme une ultime occasion à même de tracer la nouvelle feuille de route du FFS à l'aune de l'évènement crucial de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain.

Toutes les fédérations du FFS ont été «actionnées» dans le but de «lancer des débats sur la conjoncture politique du pays en général et la question de la présidentielle en particulier».

Le FFS n'a pas encore affiché sa position finale quant à sa participation à la joute électorale du 7 septembre prochain.

Il cultive le suspense jusqu'à la réunion du Conseil national de manière indépendante et responsable les 24 et 25 mai en cours. C'est pour la première fois que le FFS rappelle que l'enjeu électoral de la prochaine présidentielle constitue un intérêt vital pour le pays et sa stabilité politique au vu des menaces et les dangers qui le guettent au niveau régional et international. Dans ce sens, la direction du FFS a souligné que «quel que soit le choix fait par les instances nationales du FFS, le parti est déterminé à faire de cette élection un moment clé pour l'Algérie, en posant les bases d'un pays souverain, libre et prospère». La souveraineté est posée comme première préoccupation du FFS qui voit en cette exigence une priorité de premier ordre.

Cette approche plaide plus en faveur d'une démarche qui permet au FFS d'apporter sa pierre à l'édifice et la construction d'un consensus national dont toutes les forces vives de la nation sont appelées à s'y mettre afin de permettre au pays de faire face aux dangers et les menaces émanant de ses frontières. Selon des sources proches du FFS, le meeting du 18 mai prochain au théâtre régional Kateb Yacine à Tizi Ouzou, sera l'occasion pour exprimer d'une manière visible et lisible la position du parti par rapport à la question de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Le FFS est un parti qui a tout le temps fait de la souveraineté nationale une stratégie irréversible en tant que formation qui s'identifie au mouvement de Libération nationale et comme prolongement logique et historique de la déclaration de Novembre 1954. Dans ce sens, la direction du FFS a rappelé que l'élection présidentielle est «importante pour renforcer la légitimité des institutions et surmonter les obstacles au développement économique et social», note-t-on. Dans ce sens, le Front des forces socialistes (FFS), a lancé une initiative qu'il a nommée «Un pacte historique pour le parachèvement du projet national», qui visait d'asseoir un consensus national dans la perspective de déclencher un sursaut patriotique pour la défense de la nation et la sauvegarde de l'indépendance et la souveraineté nationale du pays. À ce propos, le FFS a rappelé dans son initiative que «La stabilité et la sécurité nationale requièrent plus que jamais le raffermissement du lien national et la mise à contribution effective de l'ensemble de nos élites, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays», lit-on dans le document portant l'intitulé «Un pacte historique pour le parachèvement du projet national.» Le FFS ne dissocie pas l'évènement politique de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain de l'enjeu qui concerne le pays, à savoir la souveraineté et l'indépendance de la décision nationale sur les questions géostratégiques du pays. Ce qui est sûr, le FFS est conscient de la situation politique que traverse le pays. Cette conscience se traduit à travers ces appels à la mobilisation autour de la patrie pour défendre la souveraineté du pays et la consolidation du front interne.

Cette démarche politique a été développée bien avant l'annonce de l'organisation de l'élection présidentielle anticipée.

C'est dire que le FFS ne sépare pas l'évènement de la présidentielle de la mobilisation de l'ensemble de la classe politique pour la défense de l'unité nationale et le renforcement de la cohésion nationale à travers la reconstruction d'un véritable consensus national.