Le Front des forces socialistes a commencé à faire son bilan des rencontres qu'il a menées avec les partis politiques dans le cadre d'une initiative qu'il a intitulée «Un pacte historique pour le parachèvement du projet national».

La dernière sortie médiatique du premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche, était l'occasion pour la direction du parti d'étaler les tenants et les aboutissants des dernières rencontres engagées dans le cadre d'une consultation à même d'asseoir le dialogue avec l'ensemble de la classe politique dans une perspective en mesure de réaliser l'objectif centrale du FFS, à savoir la reconstruction du consensus national.

Pour rappel, l'initiative du FFS est la deuxième du genre, étant donné qu'il y a eu une première initiative qui porte le nom de «renforcement de la cohésion nationale pour la sécurisation de l'avenir» qui a été menée par la majorité des partis politiques, hormis le FFS et le Mouvement de la société pour la paix (MSP) qui ont boycotté la rencontre.

Le premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche, a souligné que «les rencontres et les contacts que le FFS a lancés à l'adresse des partis politiques s'inscrivent dans le cadre de notre volonté de faire expliquer aux partis les tenants et les aboutissants de notre initiative qui repose essentiellement sur un pacte historique pour le parachèvement du projet national», a-t-il expliqué.

Il a, à ce propos, expliqué que les rencontres avaient pour objectif de mobiliser l'ensemble de la classe politique et d'oeuvrer pour la concrétisation du projet national dont la stabilité de l'État national et la défense de la souveraineté du pays sont considérées comme une priorité majeure.

Le premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche a indiqué que la direction du parti a «rencontré 8 partis politiques de courants différents sur le plan politique et idéologique», a-t-il rappelé.

La première initiative du 19 août de l'année passée, a vu la participation de presque la majorité de la classe politique.

Ce qui montre que la mobilisation autour d'un rassemblement grandiose pour réaliser l'objectif consistant en la consolidation du front interne est de loin plus représentatif que celui mené par le FFS, étant donné que les rencontres étaient bilatérales et qu'elles n'ont pas dépassé les huit formations politiques.

Le bilan des rencontres qu'a lancées le FFS avec les partis sera traduit par une synthèse qui reflètera le contenu des huit rencontres qui concernent les formations.

Dans ce sens, le premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche, a signalé que «toutes les rencontres avec les partis concernés seront débattues avec des détails afin de peaufiner un rapport détaillé et qui impliquera lesdits partis dans le cadre des propositions communes dans la perspective que ces propositions seront sanctionnées par mémorandum qui sera envoyé aux autorités suprêmes du pays», a-t-il asséné.

Il faut rappeler que l'initiative du FFS insiste sur un point à savoir «La stabilité et la sécurité nationale requièrent plus que jamais le raffermissement du lien national et la mise à contribution effective de l'ensemble de nos élites, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays», note-t-on.

Le premier secrétaire national du FFS, a rappelé que «l'initiative que nous avons proposée ne s'inscrit pas dans une logique concurrentielle avec d'autres initiatives ni contre.

Elle se veut comme une démarche que nous voyons juste, même si on constate qu'il y a des différences dans la lecture politique par rapport à la crise au niveau national ou international», a-t-il expliqué.

Le FFS est face à une épreuve très dure, à savoir convaincre un nombre important des forces vives de la nation et la classe politique dans son ensemble pour pouvoir enclencher le processus de dialogue national afin de concrétiser son initiative qui réside dans un «pacte historique pour le parachèvement du projet national».

L'existence de prime abord d'une initiative qui s'est soldée par une conférence nationale où la majorité des partis politiques, la dynamique de la société civile et les personnalité nationales étaient présents à l'évènement.