Le Front des forces socialistes (FFS) a célébré,, hier, son 60e anniversaire de la proclamation du parti. La salle Ibn Khaldoun a été choisie comme un lieu idoine pour organiser un meeting populaire pour rappeler le « parcours du parti et ses engagements permanents en faveur de la population et du pays ».

On pouvait remarquer les visages de certains militants qui commençaient à affluer à l’esplanade de l’entrée principale de l’auguste salle Ibn Khaldoun, le lieu de célébration de la création du FFS comme premier parti d’opposition dans le pays, des visages teintés de quelques bribes d’euphorie et de joie qui se manifestent comme signe de fête dans la dignité et la mémoire à l’adresse de ceux qui sont partis après avoir donné ce qu’ils pouvaient en matière d’abnégation et de dévouement pour le parti et ses engagements.

À 13h10 minutes, la salle Ibn Khaldoun n’était pas encore remplie, alors que le meeting populaire devait commencer à partir de 12h00. Il faut dire que depuis que la pandémie de Covid-19 s’est emparée du pays, c’est le premier rassemblement populaire que le FFS vient d’organiser. La fédération de Béjaïa est venue en renfort, on pouvait voir les sections de ladite fédération qui affichaient leur présence comme signe de fierté et de dignité.

Le meeting a montré le caractère national et la dimension patriotique du FFS en présentant les cadres de ce dernier qui ont été élus dans le sud de l’Algérie, l’ouest et l’est du pays. Une manière de répondre à ses détracteurs qui voulaient le présenter comme un parti ne dépassant pas les limites de la région de la Kabylie.

Le premier secrétaire national du FFS, Youcef Aouchiche a saisi l’opportunité de ce meeting populaire pour rappeler le parcours du FFS et les étapes phares qu’il avait connues de par son histoire depuis sa création. Dans ce sens, le premier secrétaire a souligné que « le parti est né national et restera un parti national. Le parti est toujours debout grâce à ses militants et ses sympathisants », a-t-il rappelé.

Dans un autre registre, Youcef Aouchiche a signalé que « nous sommes fiers de célébrer cet anniversaire avec ceux avec lesquels nous partageons les mêmes engagements et les luttes démocratiques pour la mise en œuvre d’un État de droit et de justice de droit », a-t-il précisé. Le premier secrétaire national, Youcef Aouchiche est revenu sur la question du dialogue et les valeurs démocratiques et la défense de l’Algérie une et indivisible dans sa pluralité et sa diversité », a-t-il rappelé.

Il a, par ailleurs, relancé son appel envers les patriotes et les forces vives de la patrie pour mettre en place un pacte historique pour le parachèvement du projet national. Il a dans ce sens indiqué qu’il faut réunir « toutes les forces politiques à la fois engagées dans la défense de l’État de droit, des libertés, de la justice sociale et intransigeants quand il s’agit de s’opposer fermement aux velléités, internes ou externes, de porter atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, à l’intégrité et l’unité du pays, à l’État et à ses institutions », a affirmé le premier secrétaire du FFS, Youcef Aouchiche. La sauvegarde de l’ºÉtat national a pris un espace important dans le discours du premier secrétaire national du FFS qui a insisté sur la démarche patriotique du parti telle qu’elle a été défendue par le père fondateur du FFS, le défunt Hocine Aït Ahmed. La cohésion et l’unité nationales sont le seul capital de l’Algérien face aux provocateurs et aux ennemis du pays qui sont à la solde de l’impérialisme, selon le premier secrétaire national, Youcef Aouchiche.