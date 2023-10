Poursuivant les consultations avec la classe politique, le FFS a rencontré jeudi la direction du RCD après avoir échangé les positions et avis, ce mercredi, avec ceux du RND. «Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations initiées par le FFS, en vue de parvenir collectivement à une «plate-forme consensuelle sur les questions nationales de grande importance», a indiqué le parti de feu Ait Ahmed dans un communiqué.

Le membres du FFS ont expliqué à leurs interlocuteurs du RCD, les grands axes de leur initiative et ses objectifs. Les deux partis politiques ont abordé également «les voies de renforcer l'action partisane commune en réhabilitant la pratique politique...», est-il souligné dans le même document. Les deux parties sont convenues de maintenir ouverts les canaux de communication et de multiplier les rencontres pour le bénéfice de tous. La veille, le Front des forces socialistes a rencontré la direction du RND dirigée par son secrétaire général par intérim Mustapha Yahi.

À l'annonce de sa nouvelle offre politique, le FFS a expliqué que l'initiative s'adresse à «toutes les forces politiques à la fois engagées dans la défense de l'État de droit, des libertés, de la justice sociale et intransigeante quand il s'agit de s'opposer fermement aux velléités, internes ou externes, de porter atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intégrité et l'unité du pays, à l'État et ses institutions». Ce dernier a considéré que «plus que jamais, la principale ligne de démarcation est entre forces patriotiques et cercles antinationaux». Il s'agit pour lui, de «prémunir le pays d'un nouveau cycle d'affrontement interne sur fond d'instrumentalisation de la rue».

Pour cela, il a estimé «vital que la classe politique prenne ses responsabilités et se rassemble en ouvrant de vraies perspectives politiques au pays». Ces vraies perspectives «neutraliseront définitivement toute tentation de restauration d'un ordre politique qui a failli provoquer l'effondrement de l'État national», a affirmé le FFS. Au mois d'août dernier, le parti a affirmé que son action n'est pas saisonnière, mais faisant partie des initiatives mises en oeuvre par le FFS depuis sa création. Il s'agira pour le parti de parvenir au «parachèvement du projet national» en insistant sur d'autres exigences. Son premier secrétaire a cité certains points: asseoir les valeurs de la démocratie, la liberté, la justice sociale, en se dressant contre tout ce qui menacerait la cohésion du pays et les institutions de l'État. Il a mis l'accent sur le fait que son initiative s'adresse à toutes les forces politiques «à la fois engagées dans la défense de l'État de droit, des libertés, de la justice sociale et intransigeante quand il s'agit de s'opposer fermement aux velléités, internes ou externes, de porter atteinte, sous quelque prétexte que ce soit, à l'intégrité et l'unité du pays, à l'État et ses institutions».

Autre objectif recherché par le FFS: «redonner du crédit à la politique, aux valeurs du dialogue et de la véritable réconciliation face aux politiques de fermeture délibérées et à la montée du discours populiste et extrémiste, qui convergent avec les manoeuvres des forces impérialistes et des forces du néocolonialisme pour démanteler les États nationaux». Lors du meeting organisé la semaine passée à l'occasion de la célébration des 60 ans du parti, son premier secrétaire Youcef Aouchiche, est revenu sur cette nouvelle offre. «Conscients de la gravité du moment et en prenant notre responsabilité historique et nationale et dans le prolongement et la continuité des initiatives politiques que nous avons mises en avant, nous avons entamé des consultations bilatérales avec les partis politiques dans le but d'arriver à un consensus et à une vision commune sur les questions nationales préoccupantes et prioritaires», a-t-il souligné. Il a relevé que les premières consultations ont eu un retour positif de la part des formations politiques rencontrées. «Les échos positifs et la réception favorable réservée à notre initiative reflètent le respect et la confiance dont jouit notre parti auprès de la classe politique», a-t-il affirmé. Le FFS a rencontré, avant le RCD et le RND, plusieurs formations de divers courants: MSP, Jil Jadid, El Mostakbel, PT. Ce dernier a rendu public un communiqué explicatif de l'entrevue qu'il a eue avec le FFS.