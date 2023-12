Le Front des forces socialistes (FFS) a commémoré, hier, à Aït Yahia, wilaya de Tizi Ouzou, le 8e anniversaire de la disparition, le 23 décembre 2015, de son leader historique, le moudjahid Hocine Ait Ahmed. Des cadres, des élus et des militants du parti, venus des quatre coins du pays, ont rendu hommage à Hocine Ait Ahmed, un des fondateurs et président du FFS, à l'occasion du 8e anniversaire de sa disparition. Dans une déclaration à l'occasion, le premier secrétaire national du parti, Youcef Aouchiche, a rappelé l'engagement et le combat du défunt pour la libération du pays et la construction de l'État algérien. Hocine Ait Ahmed était «un des piliers du combat libérateur qui doit nous inspirer à tout moment dans notre engagement et notre militantisme», a-t-il dit, rappelant son combat «pour un pays libre et un État démocratique et de droit qui ne se soumet à aucune pression». Le combat du défunt et de tous ceux qui ont combattu pour la libération du pays, «doit nous inspirer, nous instruire et nous guider dans notre militantisme et notre engagement pour la préservation du pays de tous les dangers», a ajouté Youcef Aouchiche.