En renforcement des procédures d'investissement et des financement des start-up et des microentreprises, le ministre des Finances, Laâziz Faïd, a annoncé, samedi à Alger, le lancement officiel du «financement participatif au profit des start-up, qui permettra à ces dernières d'entrer en liaison, depuis des plates-formes dédiées, avec les investisseurs souhaitant contribuer à l'approvisionnement en ressources financières, et ce dans une démarche visant à encourager les initiatives entrepreneuriales». Un nouveau produit financier qui vient apporter une complémentarité aux systèmes de financement déjà en place, en mettant en scène les acteurs de l'entrepreneuriat, à travers les produits numériques.

C'est dans ce sillage, que le ministre a souligné que «ce règlement permettra à un grand nombre de profiter d'un financement participatif depuis des plate-formes numériques, à travers l'entrée en contact de façon directe et transparente entre les start-up en recherche de financement, et les investisseurs souhaitant contribuer à l'approvisionnement en ressources financières». Cette synergie entre le monde financier et la numérisation ne manquera pas de jouer un rôle important dans la diversification des ressources de financement pour les porteurs de projets innovants, et se constitue à ce titre, comme un accélérateur pour la concrétisation des objectifs fixés dans le cadre da la relance économique.

Toute l'importance de cette approche réside dans le fait que, désormais, les financements n'émanent pas uniquement, des concours bancaires et de l'aide de l'état. Autrement dit, la mise en relation des investisseurs avec les porteurs de projets ouvre une nouvelle ère pour les start-up et les microentreprises, où la numérisation devient la plaque tournante de l'investissement.

D'autre part, la mise en place de ce produit innovant s'accompagne de nouvelles fonctionnalités nécessaires à la gestion et au développement de ces produits. C'est ce qu'a confirmé Faïd, qui a tenu à l'occasion de la réunion annuelle de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob),précisant qu' «il existe désormais un cadre légal régissant les conditions opérationnelles pour l'entrée en matière d'un nouvel élément dans le marché financier appelé conseiller en investissement participatif». C'est donc une nouvelle configuration financière et managériale qui est en phase de prendre sa place dans le marché financier, apportant une célérité évidente, en matière de création d'entreprises, une transparence imparable pour les transactions, et une amélioration certaine des

services destinés aux citoyens. Cela étant, la mise en oeuvre de ces nouveaux produits nécessite un accompagnement juridique conséquent pour assurer un développement sécurisé des entreprises, des transactions et des opérateurs.

À ce tire, l'intervention des acteurs principaux de la scène financière est plus qu'importante, dans le mesure où elle jouera un rôle de régulation et de préservation des principes de fonctionnement, nécessaires à la pérennité et à la croissance des secteurs stratégiques tels que celui de l'économie de la connaissance.

Dans ce sens, le ministre a également indiqué que «la Cosob, en sa qualité d'Autorité de régulation du marché boursier vise, à travers la création du statut de conseiller en investissement participatif, à apporter une participation complémentaire de soutien aux systèmes entrepreneuriaux de manière globale, en collaboration avec l'ensemble des intervenants dans la sphère des start-up, dans le but de soutenir l'écosystème entrepreneurial».