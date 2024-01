Le Front de Libération nationale a « salué les réalisations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune », a affirmé le SG du FLN, Abdelkrim Benmbarek, lors d’une rencontre régionale qui a regroupé les militants de base à la Maison de la culture Abdallah Benkeriou, à Laghouat.

Benmbarek a énuméré les grandes réalisations du président Tebboune durant les quatre années, faisant allusion aux mégaprojets dont la route transsaharienne, le mégaprojet de Ghar-Djebilet et d’autres opérations structurantes « visant l’amélioration du cadre de vie du citoyen et de développement de l’économie nationale ».

Le FLN affiche son soutien au programme du président de la République en expliquant que ce soutien est fondé sur des choix qui correspondent à la démarche politique, idéologique et économique du parti.

Dans ce cadre, le SG du FLN a déclaré que « le parti s’est assigné comme objectifs la protection de la patrie et la sensibilisation de ses militants quant à la nécessité de dépasser les conflits personnels à l’effet d’atteindre le développement escompté en prenant pour exemple la glorieuse Guerre de Libération nationale qui a rassemblé tous les Algériens », a-t-il rappelé.

La démarche rassembleuse et unioniste du FLN a été exprimée lors de l’émergence de l’idée d’un front interne par le président Tebboune qui a appelé les partis, la société civile et les personnalités nationales à se mobiliser autour de la patrie dans la perspective de renforcer la cohésion nationale et la consolidation du front interne.

Le FLN était le premier parti à adhérer, sans verser dans la polémique, relevant de la mainmise partisane visant a imposer le monopole sur le Rassemblement national. La nouvelle direction du Front de Libération nationale s’est fixée comme but principal la valorisation des acquis et des réformes initiées par le président de la République. Cette option a été rappelée à maintes reprises par la nouvelle direction, que le 11e congrès a sécrété sur fond de grand débat contradictoire, qui s’est soldé par la mise en place d’une structure laquelle suivra l’élite du parti afin de l’exploiter dans les enjeux qui se présentent au pays dans un contexte politique assez particulier.

D’ailleurs, la direction actuelle a salué « les acquis réalisés par l’Algérie, en si peu de temps, en concrétisation des engagements du président Tebboune devant le peuple, à travers le parachèvement de l’édification des institutions de l’État avec une nouvelle logique dont l’intégrité n’est plus à prouver, l’installation des instances constitutionnelles, l’adoption d’une stratégie fondée sur la démocratie participative qui a réhabilité la société civile, en sus des démarches de création de richesse et l’encouragement de l’investissement ».

Cette lecture optimiste de la nouvelle direction, issue du 11e congrès du parti, cherche à placer le FLN au premier rang de l’échiquier politique du pays. Dans ce registre, la direction actuelle a souligné, à travers une déclaration, le principe selon lequel « le FLN est disposé à contribuer, de manière sérieuse et efficace, à l’aboutissement des réformes globales conduites par le président Tebboune, en vue de barrer la route aux parties qui s’efforcent d’entraver le processus d’édification de l’Algérie nouvelle, partant de sa conviction que l’adhésion du peuple algérien à son armée, permettra de déjouer toutes les tentatives désespérées qui visent à déstabiliser le pays », mentionne-t-on.

Le FLN version Abdelkrim Benmbarek veut se débarrasser de la période qui a réduit le parti à un « mauvais acteur » sur la scène politique nationale où les scandales ne manquaient pas de se manifester en son sein au point que la symbolique même en rapport avec le sigle a été écornée. La nouvelle direction veut en finir avec cette amère parenthèse en s’engageant dans une perspective sérieuse, à l’image du passé glorieux de ce parti.

À ce propos, la direction issue du 11e congrès veut « consacrer des traditions du parti en termes d’alternance au poste de SG dans la sérénité et la solidarité et en faisant prévaloir l’intérêt du parti, son unité et la cohésion de ses militants, ainsi que le caractère démocratique qui a régné lors des travaux du congrès ».

Un seul enjeu principal qui se dresse devant la nouvelle direction du vieux parti, à savoir le maintien du FLN au premier rang de la scène politique en faisant de lui un interlocuteur crédible et incontournable quant aux nouvelles mutations qui impactent le pays sur tous les plans.