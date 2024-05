Dans le cadre des préparatifs des prochaines échéances électorales, le FLN renoue avec la restructuration locale du parti, en installant de nouveaux mouhafedhs. En effet, le secrétaire général du FLN, Abdelkrim Benmbarek, a procédé, avant-hier à l'installation de nombreux présidents de comités transitoires des mouhafadhate du parti, notamment ceux de la capitale et des wilayas déléguées nouvellement créées. La cérémonie, organisée au Siège national du parti, en présence des membres du bureau politique a vu également l'installation du mouhafedh de Tizi Ouzou et de Biskra. Outre ces deux wilayas, l'opération d'installation comprenait Chéraga, Bouzaréah, Bab El Oued, à Alger, Aflou à Laghouat, Ksar Chellala à Tiaret, Barika à Batna, Messaâd à Djelfa et El Abiodh Sidi Cheikh à El-Bayadh.

À travers son allocution prononcée à cette occasion, il a donné une certain nombre de directives portant sur la nécessité de resserrer les rangs et d'oeuvrer à faciliter les adhésions, en ouvrant les portes des structures du parti. Il a également souligné l'importance d'une préparation optimale des élections à venir, dont la présidentielle anticipée. Sur un autre plan, le nouveau patron de l'ex-parti unique a participé, samedi, aux travaux du 13e congrès de l'Union nationale des étudiants algériens (Unéa), (une organisation estudiantine proche du parti), tenu à l'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (Usthb) de Bab Ezzouar. Intervenant à cette occasion, Benmbarek a insisté sur «l'impératif de renforcer le front intérieur». En outre, aux yeux de ce parti, l'élection présidentielle anticipée constitue «une étape charnière pour l'État». Notons que la position de cette formation politique par rapport à l'investiture suprême ne sera connue qu' «à l'issue de la session extraordinaire du comité central qui se tiendra après la convocation du corps électoral, prévue le 8 juin prochain».

Par ailleurs, plusieurs chefs de partis ont animé, samedi, des rencontres avec leurs militants, en prévision du prochain scrutin présidentiel. Dans ce contexte, le président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, depuis Guelma, «à une large participation à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain». Dans la même ville, le président du parti du Front El Moustakbel, Fateh Boutbig, a plaidé «la continuité», tout en faisant part «de l'attachement de son parti à une large participation du peuple algérien à la prochaine élection présidentielle et sa mobilisation en faveur de son succès». Le premier responsable de parti Sawt Echaâb a souligné, lors d'une rencontre avec des militants de sa formation politique, à Sétif, que «la nouvelle Algérie a besoin d'une ressource humaine politique réellement capable, car l'Algérie vit des défis dans un contexte international instable».

De son côté, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a précisé que 3le Conseil national du parti se réunira, le week-end prochain, pour débattre de diverses questions, comme la collecte des signatures et la campagne électorale, ainsi que de la détermination des objectifs politiques et des besoins financiers et humains». Pour sa part, le SG du RND a estimé, à Béjaïa, que «son parti est prêt à aider au succès de cette opération électorale», appelant à «une participation massive». Le secrétaire général du Mouvement de l'Entente nationale (MEN), Ali Boukhezna, a, quant à lui, appelé ses sympathisants «à se mobiliser pour «réussir» la prochaine échéance électorale».