L'agression sioniste contre Ghaza a été au menu de la conférence organisée hier par le FLN au niveau de son siège à Hydra, laquelle conférence s'est tenue en l'absence du secrétaire général du parti Abdelkrim Benmbarek parti à Moscou pour prendre part au «forum des partisans de la lutte contre les pratiques contemporaines du néocolonialisme». Dans son allocution lue par Mohamed Kenaï, membre du bureau politique du parti chargé de l'organique, le nouveau patron du FLN, a souligné que «la position de son parti concorde avec la position officielle de l'Algérie qui condamne les crimes perpétrés contre le peuple palestinien...». Intervenant lors de cette conférence, le représentant du Front populaire de Libération de la Palestine(Fplp), Rafik Nader El Kaissi, a salué «le rôle constant de l'Algérie dans le soutien à la cause palestinienne». Tout en déplorant «la persistance du soutien inconditionnel de l'Occident à l'entité sioniste», il a salué le président Tebboune «pour ses prises de positions courageuses en faveur de cette cause». Pour ce dernier «l'accès de l' Algérie au poste de membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025 sera une occasion pour défendre la cause palestinienne et contribuera à l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre le peuple palestinien». Tout en regrettant «l'affaiblissement des manifestations populaires dans les pays arabes et musulmans en soutien aux Palestiniens», il appelle ces pays «à réagir et faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse immédiatement les bombardements génocédaires et le déplacement forcé des Palestiniens..». Il a rappelé que «la feuille de route algérienne pour mettre fin à la division des factions palestiniennes a donné une impulsion forte pour l'unification des rangs des factions comme elle constitue un fondement solide pour construire un front national uni à même de faire face à cette offensive massive contre la Palestine..». «Le sort de la Palestine appartient au peuple palestinien», a-t-il conclu. Le représentant de l'ambassadeur palestinien à Alger, Bachir Abou Hattab a jugé «honteux que la communauté internationale ne puisse arrêter le bain de sang en cours». «Le registre des crimes les plus horribles à travers l'histoire n'arrive pas à contenir le génocide perpétré par l'entité sioniste en Palestine», a-t-il estimé. «Les atrocités, le génocide et l'épuration ethnique commisses en Palestine lève le voile sur la face caché de la communauté internationale et l'échec du Conseil de sécurité et son inutilité, dont le droit de veto fut utilisé pour protéger les alliés des membres permanents et pour empêcher ou bloquer les opérations de maintien de la paix ou d'imposition de la paix...», a-t-il noté, en prévoyant «une victoire inévitable pour le peuple palestinien...». Il a souligné «le danger» de cesser de financer l'Unrwa et «les conséquences désastreuses» découlant de la cessation de ses activités. «La suspension des attributions et la réduction des fonds alloués à cette agence crée depuis 70 ans pour répondre aux besoins humanitaires des réfugiés palestiniens à Ghaza, en Cisjordanie et dans les camps des pays arabes voisins, fait suite aux mensonges colportés par l'entité sioniste contre quelques employés de cet office, accusés d'avoir participé à l'attaque perpétrée par le Hamas, le 7 octobre dernier», a-t-il encore indiqué. Le représentant de Hamas, Youcef Hamdane, a estimé pour sa part que cette conférence vient à point nommé car «intervenant à un moment véritablement dramatique....». il a soutenu que «la bataille du 7 octobre 2023, similaire à la Guerre de Libération algérienne, a renforcé la conviction de la résistance et le sacrifice et représente un pas en avant pour la libération de la Palestine....». L'intervenant a noté que «les développements les plus récents dans la bande de Ghaza, et à Rafah en particulier, aggraveraient de façon exponentielle ce qui est déjà un cauchemar humanitaire avec des conséquences incalculables...». Par ailleurs, le chargé d'affaires de l'ambassade sud-africaine à Alger a pris par à cette conférence.