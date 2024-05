La modernisation du parti du Front de libération nationale (FLN) est le principal engagement qui a été pris par le nouveau secrétaire général, Abdelkrim Benmbarek, lors de son élection comme premier responsable du FLN à la fin des travaux du 11e congrès du vieux parti. Le FLN veut relever le défi de la numérisation, en se dotant d'une plate-forme numérique destinée à rationaliser la gestion du parti et se débarrasser de la contrainte bureaucratique. Selon le SG du FLN la plate-forme numérique va permettre au «FLN de bien déterminer, d'une manière réelle, l'ancrage du parti au sein de la société et avoir une analyse concrète et sérieuse de la base militante du parti», a-t-il asséné.

Le défi de la modernisation et de la réorganisation en profondeur du FLN était une priorité dans le cadre des changements que le secrétaire général du FLN, Abdelkrim Benmbarak avait décidé d'opérer, une fois élu premier responsable du parti. La démarche essentielle qui a été entamée afin de faciliter la tâche aux cadres du parti d'aller vers la mise en place de la plate-forme numérique d'adhésion, était la mise en place d'une banque de données qui sera la matrice qui alimentera le parti en informations et en analyses, sur l'ensemble des situations en relation avec la vie du parti et ses rapports avec le reste de la société, et les protagonistes politiques. Dans ce registre, le S.G. du FLN a déclaré, lors de l'installation de la plate-forme numérique d'adhésion: «Je me suis engagé, lors de ma première conférence de presse en tant que SG plébiscité à la tête du FLN, à numériser le processus d'adhésion ainsi qu'à la création d'une banque de données des cadres du parti»; et d'ajouter: «Le processus de numérisation a connu un rythme accéléré sous la gouvernance du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui l'a placé au coeur des priorités du projet d'édification de l'Algérie nouvelle. Le procédé en question est ce mécanisme qui garantit l'intégrité et la transparence de la gestion publique et qui sert la promotion de la gouvernance électronique en vue de consolider la sécurité cybernétique du pays et consacrer la souveraineté nationale dans le domaine digital», a-t-il mentionné. Louant la démarche du Président, en ce qui concerne l'accélération du processus de la numérisation de toutes les institutions étatiques,, Abdelkrim Benmbarek a souligné: «Nous saluons les efforts de l'État visant le parachèvement du processus de numérisation en juin de l'année en cours, comme instruit par le président de la République. Le portail gouvernemental comprend 352 services électroniques, avec une plus grande mobilité pour dématérialiser les procédures administratives, garantissant plus de transparence et de rapidité dans le traitement des dossiers», a-t-il signalé.

Benmbarek a rappelé, dans ce sens, que le FLN suit le rythme des changements décidés par le président Tebboune en adoptant les mêmes démarches visant la rationalisation de la gestion du parti et de sa modernisation qui s'impose comme besoin vital aux plans politique et organique. Les défis, comme expliqué par le secrétaire général du FLN, «exigent l'engagement de tous, organismes publics et partis politiques, sur la voie de la numérisation pour élaborer des politiques efficaces et bâtir des visions prospectives fondées sur des données scientifiques et objectives. L'option de la numérisation revêt un caractère prioritaire pour le FLN», et de poursuivre: «Le lancement de la plate-forme numérique des adhésions permettra, notamment, un meilleur élargissement de la base militante du parti. La numérisation des adhésions donnera des résultats précis sur l'ancrage du parti qui demeure la première force politique du pays et permettra de procéder à un recensement exhaustif des compétences dont il dispose dans différents domaines», a souligné le SG du FLN.