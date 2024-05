C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la wilaya de Béjaïa rendu public hier. «Conformément aux instructions du wali, les citoyens et les visiteurs pourront visiter le fort Gouraya, dès l'achèvement des travaux de restauration», annonce-t-on, précisant que «des instructions strictes ont été données à l'entrepreneur chargé des travaux de restauration de ce monument pour accélérer la cadence, à l'instar du reste des monuments historiques qui ont bénéficié d'un processus de restauration après avoir été endommagés à la suite des derniers tremblements de terre enregistrés dans la wilaya de Béjaïa». Bâti par les Espagnols au XVIe siècle, sur des vestiges hammadides, le vieux fort fut, ensuite, successivement remanié par les Turcs et les Français. Ces derniers aménagèrent en 1856 le sentier qui y mène.

Le fort, situé à 672 m au sommet du mont du même nom, constitua à travers les âges un point de vigie par excellence, en raison de sa position stratégique qui permet de dominer la région.

Le pic «Yemma Gouraya» est considéré comme la partie la plus importante du parc national de Gouraya, qui s'étend sur une vaste zone au-dessus d'un sommet montagneux, faisant face à la mer et surplombant la ville de Béjaïa. Ce parc contient d'importantes richesses forestières.

Le parc Gouraya est divisé en trois zones, dont la plus importante est le «cap Carbon», situé sur des hauteurs rocheuses, représentant un décor sculpté surplombant la grande bleue. Il est le deuxième plus grand d'Afrique après le Cap-Vert en Afrique du Sud. La réserve surplombe la mer Méditerranée et regorge de plages pittoresques, de vastes montagnes verdoyantes, d'une végétation dense et de vallées émanant des montagnes du Haut Atlas.

L'Unesco l'a classée réserve naturelle internationale en 2004. Au sommet de Yemma Gouraya, se trouve le château Yemma Gouraya, à 672 mètres d'altitude au sommet de la majestueuse montagne. Ce lieu est considéré comme l'un des plus beaux sites touristiques vers lequel des milliers de touristes s'y rendent pour le pèlerinage chaque année, en particulier au sanctuaire situé à l'intérieur, attribué à Yemma Gouraya.

Le fort Yemma Gouraya (Béjaïa) a bénéficié d'une vaste opération de restauration et de réhabilitation. La durée des travaux était prévue sur 12 mois. Ils devaient prendre fin en mars 2024.

Le site et le repère touristique ont été fermés durant toute la durée des travaux. Le fort Gouraya est l'ouvrage militaire le plus important du système défensif de la ville de Béjaïa et ce de par sa position stratégique qui lui confère une importance considérable, vu qu'il protégeait dans le temps la ville de toute incursion étrangère, et notamment du côté de la mer. Bien que ce dernier figure sur la liste des monuments classés, de par ses valeurs patrimoniales multiples, et possède un potentiel touristique indéniable, il est tombé en ruine après les multiples séismes qu'avait connus la région de Béjaïa, ces dernières années.