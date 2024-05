Moins de 24 heures après l'annonce présidentielle d'augmenter les pensions et les allocations de retraite, de 10 à 15%, son Premier ministre Nadir Larbaoui, a réuni son staff.

Le dossier a été au centre de la réunion de l'Exécutif. Un sprint et une accélération qui démontrent l'engagement continu du gouvernement d'appliquer à la lettre les instructions de Abdelmadjid Tebboune concernant la protection sociale et le bien-être de cette catégorie de la société, et de l'attachement des Hautes autorités du pays au caractère social de l'État, découlant des principes de la Déclaration du 1er Novembre 1954.

Le gouvernement a, en effet, entendu une communication du ministre de la Santé relative aux statuts des corps spécifiques du secteur de la santé publique, ainsi qu' une communication présentée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale sur la revalorisation des pensions et des allocations de retraite», souligne un communiqué des services du Premier ministère.

La réunion intervient en exécution des instructions du président de la République données lors du Conseil des ministres du 21 avril dernier, durant lequel Abdelmadjid Tebboune avait donné son aval à la revalorisation des pensions et des allocations de retraite au titre de l'exercice 2024 pour le régime des retraites des salariés et non salariés, toutes catégories confondues, au regard de «l'évolution du niveau de vie, en tenant compte des moyens financiers de l'État».

Le Président avait également insisté sur l'impératif de «préserver la protection sociale de cette catégorie qui a beaucoup donné au pays». Aussi, le chef de l'État avait ordonné au gouvernement de «réexaminer minutieusement ce dossier en Conseil de gouvernement et de procéder à des examens approfondis pour définir le niveau des augmentations à décider de manière progressive, lors du prochain Conseil des ministres».

Cela avant de demander à l'Exécutif de trouver de «nouveaux moyens de financement supplémentaires pour la Caisse nationale des retraites (CNR), afin que ces augmentations soient adaptées à l'évolution de l'économie nationale». Les questions en lien avec le renforcement de la stabilité du secteur des assurances a également atterri sur la table du gouvernement.

La réunion, présidée par le Premier ministre, a été en effet «consacrée à la poursuite de l'examen du projet de loi relatif aux assurances, qui s'inscrit dans le cadre des réformes économiques dont le président de la République a ordonné d'accélérer l'achèvement», affirme le communiqué du Premier ministère.

Le gouvernement a également entendu, par la même occasion, une communication présentée par le ministre de la Santé, relative aux statuts des corps spécifiques du secteur de la santé publique. Ce dernier a mis en avant le rôle pionnier des corps médical et paramédical dans la garantie de la sécurité sanitaire nationale, d'où l'impératif d'accorder une place particulière à ce secteur, impliquant la protection et la retraite, ainsi que des pensions incitatives en fonction de la nature des zones de travail, les statuts ne devant pas se focaliser uniquement sur l'aspect financier.

Le Président à ordonné un nouvel examen des statuts en Conseil de gouvernement. Celui-ci a également examiné un projet de décret exécutif présenté par le ministre de la Communication, relatif aux dispositions du cahier des charges générales relatif aux services de la communication audiovisuelle, ainsi qu'un projet de décret exécutif présenté par le ministre de la Santé fixant les modalités d'organisation des activités de formation paramédicale par les structures et les établissements privés de la santé, en vue d'améliorer les soins de santé et de promouvoir la qualité des prestations de services fournies aux citoyens».