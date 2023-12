Réuni, hier, par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le gouvernement «a passé en revue les efforts déployés et les mesures prises pour prévenir la prolifération de la fièvre aphteuse», rapporte un communiqué du Premier ministère. Ces mesures qui se sont déclinées en une vaste opération de «confinement» du cheptel, à travers notamment la fermeture de nombreux marchés à bestiaux à travers le pays, en sus d'importation d'une importante quantité de doses de vaccins, visent la circonscription de la maladie, dont les premiers signes étaient récemment apparus. Même si dans l'écrasante majorité de wilayas on ne dénombre aucun cas de fièvre aphteuse, la réaction énergique du gouvernement poursuit l'objectif d'écarter toute menace. Le point de situation fait, hier, sur l'état du cheptel explique la grande vigilance dont fait montre l'Exécutif à quelques semaines du mois de Ramadhan, période qui connaît un pic de consommation de viandes rouges et blanches. C'est dire que pareille crise n'est pas pour arranger les affaires d'un gouvernement, attendu de pied ferme sur sa gestion du mois sacré. Lequel a fait l'objet d'un examen lors de la même réunion. «Les mesures prises par les secteurs concernés pour assurer la disponibilité des produits de base dans les marchés et la stabilité des prix» ont été examinées, affirme la même source. L'objectif étant «de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, et ce, suivant une approche économique participative formulée avec les différents représentants des organisations professionnelles concernées». Une approche qui tranche avec l'attitude des dernières années où le gouvernement avait tendance à faire cavalier seul sur cette question assez sensible. Le communiqué du Premier ministère n'évoque pas les mesures prises par les pouvoirs publics, mais l'actualité récente indique des importations conséquentes de légumes secs et de viandes rouges.

L'autre point à l'ordre du jour de cette réunion a trait «à l'amélioration et à la rationalisation des oeuvres universitaires» présenté par le ministre de tutelle, dans une communication, dont il ressort un objectif principal qui consiste dans l'amélioration des «conditions de résidence des étudiants», la promotion des différents services, ainsi que la volonté «de rationaliser les efforts de l'État en faveur de cette importante catégorie de la société, en application des instructions de Monsieur le président de la République», lit-on dans le communiqué.

Le gouvernement a également mis l'accent sur «la nécessité d'accélérer et d'étendre l'installation gratuite des détecteurs de monoxyde de carbone à tous les foyers». Cette mesure rendue incontournable en raison du nombre très important de victimes de ce tueur silencieux. Il a été dénombré 126 décès depuis le début de l'année. À travers cette obligation de généraliser l'installation de cet équipement, l'État entend «prévenir les accidents domestiques, à l'origine de plusieurs décès», à défaut de les éradiquer, retient le communiqué, rappelant que cette opération est à l'initiative du président de la République qui en «avait ordonné le lancement lors de la réunion du Conseil des ministres du 24 janvier 2023», conclut le communiqué du Premier ministère.