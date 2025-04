Une semaine riche en… économie ! L’Algérie semble passer à la vitesse supérieure en matière d’investissements. Lundi dernier, Alger a accueilli le Forum d’affaires algéro-saoudien. L’événement a abouti à la signature de cinq mémorandums d’entente mais, surtout, à des rapprochements prometteurs entre les opérateurs économiques des deux pays. Les Saoudiens ont exprimé un vif intérêt pour le marché algérien, à l’image de leurs homologues omanais qui, eux, sont déjà passés à l’action avec des projets concrets. Selon plusieurs chefs d’entreprise, des rendez-vous ont d’ores et déjà été fixés pour transformer cet intérêt en investissements réels. Le même jour, en fin de journée, un projet d’envergure semblait enfin se concrétiser : l’investissement malaisien tant attendu, d’un montant de 8 milliards de dollars, promet la création de milliers d’emplois. La délégation du groupe Lion, conduite par son directeur exécutif, William Cheng, est une nouvelle fois venue en Algérie pour s’entretenir avec les autorités. Elle a notamment rencontré le ministre de l’Industrie afin de faire le point sur l’état d’avancement des discussions autour de ce partenariat stratégique. Une dynamique très encourageante ! Pendant ce temps, la Chine ne reste pas en marge. La semaine dernière, un Forum d’affaires algéro-chinois s’est tenu à Alger. Huit accords majeurs ont été signés dans des secteurs-clés : automobile, motocyclettes, infrastructures ferroviaires et agriculture. Ces accords, représentant également plus de 8 milliards de dollars, sont déjà en cours de concrétisation. Ce lundi encore, un accord a été paraphé pour la création d’une usine algéro-chinoise de panneaux photovoltaïques. D’autres conventions ont été signées dans les domaines de l’énergie et des mines. Par ailleurs, plusieurs marques chinoises, comme Jetour ou Chery – cette dernière s’étant associée au groupe Iris – ont annoncé leur implantation imminente dans l’industrie automobile nationale. Un acteur américain de renom suit également le mouvement. Aptiv, spécialisé dans la fabrication de câbles électriques pour véhicules, a manifesté son intérêt pour le marché algérien. Des discussions sérieuses ont été entamées entre le top management du groupe et le ministre de l’Industrie. Parallèlement, la diaspora algérienne affiche aussi sa volonté de contribuer à participer à l’éclosion du «made in bladi». C’est le cas du Pr Karim Zaghib, l’un des plus grands scientifiques algériens établis à l’étranger. Il projette de lancer une filiale spécialisée dans le lithium en Algérie, ouvrant ainsi les portes d’un secteur stratégique considéré comme le «nouveau pétrole». Aujourd’hui, seuls 8 pays maîtrisent cette industrie ultra-convoitée. L’Algérie, qui dispose de ressources considérables encore inexploitées, pourrait bientôt intégrer ce cercle restreint. Grâce à l’expertise de Karim Zaghib, ce rêve pourrait devenir réalité, avec, à la clé, plus de 100 000 emplois et des retombées économiques colossales. Les choses avancent donc à vitesse grand V ces dernières semaines, notamment après le discours rassurant du président Tebboune devant les opérateurs économiques. Il a appelé les investisseurs, nationaux comme étrangers, à venir en Algérie, promettant de lever les obstacles bureaucratiques et de prendre des mesures fortes pour faciliter leurs démarches. Un message de confiance qui semble avoir trouvé un écho favorable à l’international. Depuis, les hommes d’affaires se «bousculent» au portillon de l’aéroport d’Alger, désireux de suivre l’exemple des Omanais, Qataris, Turcs ou Italiens, déjà engagés dans des projets majeurs. Même la Russie manifeste une volonté de diversifier ses échanges économiques avec l’Algérie. Hier à Alger, un forum algéro-russe s’est tenu. Un accord de coopération et un mémorandum d’entente ont également été signés entre la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci), une filiale de la Safex, et leurs homologues russes, pour encourager les échanges et les investissements entre les deux pays. Il faut dire que l’Algérie a de quoi séduire: une main-d’œuvre qualifiée, peu coûteuse, adaptée aux exigences des marchés internationaux, des ressources naturelles abondantes et une énergie à prix compétitif. Sans compter les richesses encore inexploitées de ses sous-sols : le minerai de fer de Ghar Djebilet, l’un des plus vastes gisements au monde, le phosphate de Tébessa, tout aussi impressionnant, ou encore le zinc d’Oued Amizour. Le pétrole et le gaz, eux, continuent de couler à flots. À cela s’ajoute le projet du gazoduc transsaharien, qui reliera l’Algérie au Nigeria pour acheminer le gaz africain vers l’Europe. Seuls ceux qui monteront aujourd’hui dans le train du développement pourront accompagner l’Algérie vers la victoire. L’Italie, elle, a bien compris l’enjeu. Elle multiplie les investissements et participe activement au projet SoutH2 Corridor, destiné à transporter de l’hydrogène vert produit en Algérie vers l’Europe, en particulier l’Allemagne. L’Algérie s’achemine donc à grands pas vers l’émergence. Plus «séduisante» que jamais…