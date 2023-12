Plusieurs entreprises algériennes ont courageusement relevé le défi de renforcer la position des industries mécaniques au sein du paysage industriel national, à travers des produits aux normes internationales tout en maintenant un taux d'intégration nationale élevé, une initiative qui devrait insuffler une dynamique significative au secteur industriel, notamment l'industrie automobile.Participant à la Foire de la production algérienne (FPA) organisée au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger) jusqu'au 23 décembre, des entreprises ont mis en avant leurs réalisations en matière de développement des industries mécaniques en Algérie, affichant leur disposition à contribuer à l'augmentation des taux d'intégration dans ce secteur.Lors d'une tournée dans les différents pavillons de la Foire, on a constaté la détermination des entreprises algériennes à suivre les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, données, jeudi dernier, à l'ouverture de la foire. A ce propos, le président de la République avait affirmé que "l'industrie mécanique doit tirer l'Algérie vers le haut du point de vue industriel", assurant que le tissu industriel algérien est en train de progresser grâce à "beaucoup d'opérateurs locaux qui ont pris l'initiative d'investir dans ce domaine".

"Nous sommes sur la bonne voie", a affirmé le Président Tebboune qui avait aussi salué les progrès réalisés par l'industrie mécanique en Algérie, mettant en avant l'importance accordée par l'Etat à ces industries.

Dans ce contexte, l'entreprise "Iris" vise à augmenter la production de pneus pour voitures touristiques de 2 millions d'unités/an à 4 millions d'unités/an d'ici 2024, et ce par l'élargissement de l'usine qui est entrée en service en 2019, permettant de répondre à la demande locale et d'exporter 40% de la production vers 28 pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays africains, a fait savoir la directrice de l'information de ladite entreprise, Kahina Arhab.La responsable a précisé qu'il existait un projet de production de pneus pour camions et autobus d'ici 2025, faisant état de négociations en cours avec plusieurs acteurs intéressés par la fabrication automobile en Algérie pour leur fournir des pneus "aux normes internationales". En ce qui concerne la société "Planète Filtre", elle est passée il y a environ trois ans de l'importation de filtres, qu'elle exerçait depuis environ 20 ans, à la production locale, en conformité avec "les aspirations de l'Etat algérien à promouvoir la production nationale, en particulier la production de pièces de rechange automobiles", selon le directeur de la société, Farid Khazani.

"Nous fabriquons des filtres à huile, à air et à carburant pour les voitures touristiques, les véhicules lourds, les machines industrielles, ainsi que des filtres spécifiques aux usines", a-t-il relevé, ajoutant: "Nous nous préparons à contribuer au développement de l'industrie mécanique en Algérie en fournissant les certifications de qualité demandées par les entreprises de fabrication automobile".

S'agissant de la matière première, Khazani a précisé qu'elle variait entre locale et importée, soulignant que "l'usine Tosyali de fer et d'acier dotera l'entreprise de certains produits métalliques à partir de 2024, tandis que d'autres entreprises nous fournissent du caoutchouc et des ressorts, ce qui permettra d'augmenter le taux d'intégration à près de 60% dans deux ans, contre 30% actuellement". Pour sa part, Amine Chabi, directeur commercial de la société "El Qods" spécialisée dans la transformation du verre, a mis en avant les efforts de l'entreprise depuis près de 40 ans pour développer l'industrie du verre automobile en Algérie, ce qui lui a permis ces dernières années de passer à la fabrication de vitres pour des autobus, des machines industrielles, et des wagons de trains "Coradia", de métros et de tramways.Le même responsable a indiqué que la société contribuait à augmenter le taux d'intégration dans le secteur de l'industrie automobile en Algérie en augmentant sa capacité de production à 650 unités de verre automobile par jour (contre 300 actuellement) à partir de 2025, notamment que "la société a reçu une offre de Fiat pour lui fournir du verre".