L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain apportera des éclairages sur l'avenir politique des partis islamistes. L'expérience politique a montré que la situation change d'un contexte à un autre. Les islamistes, eux, aussi, connaissent des moments et des situations de reflux des plus saillants dans leur parcours politique. En Algérie, et avec l'approche du rendez-vous politique de premier ordre, à savoir la joute de la présidentielle anticipée, les partis islamistes se sont complètement dilués dans un processus politique qui ne relève pas de leur habituelle orthodoxie caractérisée par la délimitation du champ d'intervention et d'action sur le plan politique en tant que mouvement qui se réfère au dogme religieux via la «chari'a» comme identité essentielle, voire substantielle dans son activité et son existence politique propre. Cette situation est vue comme une tactique pour les partis islamistes afin de rebondir et ne pas connaître le spectre de la dislocation après un cuisant échec électoral qui a réduit le mouvement islamiste en présence du Mouvement de la société pour la paix (MSP) qui s'affiche en tant que mouvement islamiste. Cette déroute de la mouvance islamiste est le produit des guerres de leadership et de l'hégémonie qui sont le propre des mouvements islamistes où l'allégeance devrait se faire au «cheikh» qui est le chef du mouvement en premier lieu.

Les alliances qui s'annoncent entre les partis politiques que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l' «opposition» ne donnent pas l'impression que les islamistes sont impliqués dans cette nouvelle dynamique politique faite d'alliance et de convergence.

La mouvance islamiste n'affiche pas une posture faisant d'elle un pivot de l'action politique actuellement. Cela renforce l'idée que les islamistes iront vers des choix «opportunistes» en s'inscrivant dans un processus politique dont le consensus et la convergence tactique pourraient être une issue pour certains mouvements islamistes qui n'ont plus de poids sur le terrain politique à savoir le Front de la justice et du développement de Abdallah Djaballah qui s'est éclipsé d'une manière abracadabrante depuis les dernières élections législatives et municipales ou d'Ennahda et autres organisations islamistes. Le MSP quant à lui, il semble qu'il ne veut pas rentrer dans ce genre d'approche qui n'arrange pas ses calculs et son objectif central à savoir la gestion des équilibres au sein de son mouvement dont l'enjeu des divisions est omniprésent à cause du poids des dirigeants qui le composent à l'aune de l'élection présidentielle anticipée.

Le MSP accepterait facilement des alliances si l'enjeu électoral avait été l'expression d'une joute en lien avec les législatives et les municipales, mais la présidentielle est vue comme une démarche particulière en son sein à plus d'un titre. Cette posture rend la situation de la mouvance islamiste très délicate et sensible. Au moment où les partis de la majorité sont en train de se rassembler et s'unir autour des plates-formes et des coordinations pour faire face aux évolutions politiques en cours, mais aussi dans une perspective électorale en rapport avec l'élection présidentielle anticipée. aLa division qui caractérise les partis islamistes est l'aboutissement logique d'un contexte politique qui renseigne sur l'échec cuisant de la mouvance islamiste au niveau régional et international. Il s'agit d'une démarche qui a été assumée par lesdits partis dont les alliances qui ont été faites lors du «printemps arabe» ont montré la trahison de la mouvance islamiste qui s'est alliée avec les officines étrangères et plus précisément avec les représentants de l'alliance impérialo-sioniste, à savoir les USA et ses alliés occidentaux. Cette alliance contre nature a dévoilé la véritable nature de la mouvance islamiste dans le Monde arabe dont les injonctions sont reçues d'outre-mer et au niveau des chancelleries occidentales. En Algérie, les partis islamistes ont voulu surfer sur la vague et reproduire les scénarios des organisations des frères musulmans en Égypte, Tunisie et autres pays.

Cette expérience a détruit les islamistes qui ont tourné le dos aux menaces qui ciblaient le pays à travers des chantages exercés par les puissances internationales aux visées d'ingérences et néocoloniales avérées.

L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain apportera la preuve de la débâcle islamiste et la spirale dans laquelle elle est en train de se débattre.