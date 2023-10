Le P-DG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, s'est entretenu, hier par téléphone, avec le président du conseil d'administration de la National Oil Corporation (Libye), Farhat Omar Ben Guedara. Selon un communiqué de Sonatrach, il a été convenu de la reprise des activités du premier groupe algérien dans ce pays voisin. «Ces discussions ont eu lieu suite à la notification de la levée de la force majeure, par Sonatrach, en réponse à l'invitation de la National Oil Corporation (Libye) adressée à l'ensemble des sociétés internationales opérant dans le domaine du pétrole et du gaz en Libye», explique le même communiqué. Les deux responsables se sont convenus «d'organiser une réunion de haut niveau le 7 novembre 2023, à Tripoli, dans le but de formaliser le processus de reprise de l'exécution des obligations contractuelles du groupe Sonatrach concernant l'exploration dans les Blocs ‘065' et ‘96/95' situés dans le bassin de Ghadamès». «Il a été également convenu de discuter des moyens de promouvoir le partenariat bilatéral et de renforcer les relations de coopération entre les deux compagnies», a conclu le communiqué de la Compagnie nationale.