Lucide, pragmatique et foncièrement humaniste, l'analyse de l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin a ceci de très intéressant: elle interpelle la raison et non les passions. On a beau ne pas être d'accord avec son analyse sur un certain nombre de points, l'homme, le diplomate, l'écrivain aussi, a la faculté de se donner le droit de penser comme les Palestiniens et les Israéliens, comme les Russes et les Ukrainien. Et ces postures ne relèvent aucunement de l'opportunisme. Elles reposent sur des faits historiques, contemporains et des actualités bien plus proches. On aura saisi dans la conférence qu'il a animée, hier, à l'Ecole supérieure de journalisme d'Alger, le talent du fin diplomate qui sait débattre, dit ce qu'il a à dire, sans heurter son auditoire.

S'adresser à un parterre d'Algériens, tous foncièrement pro-Palestiniens, n'est assurément pas un exercice facile. Mais Dominique de Villepin a posé les données de l'équation avec lucidité et expliqué les motivations de chaque camp. Dans la salle Nelson-Mandela, qui a abrité la conférence, l'assistance a eu droit à un cours magistral en relations internationales. L'on n'était pas, hier, dans la revendication, mais dans l'analyse, l'éclairage sur «un corps géopolitique» que le conférencier a disséqué, en y pointant du doigt les zones de conflits potentiels, les évolutions des discours avec, au bout, une sorte de dispersion des points de puissances et une apparition d'autres qui s'affirment de plus en plus. «Il n'y a ni centre ni périphérie dans le monde actuel», lance l'ancien Premier ministre français, comme pour signifier à l'Occident en déclin, démographique tout au moins, qu'il faut revoir son paradigme dans ses relations avec le reste du monde. «Le jeu de la puissance se heurte à la résilience des sociétés», dit-il pour expliquer les tensions du moment dans un ordre international, prétendument multilatéral, en panne. Le monde fait du surplace, et les deux conflits russo-ukrainien et israélo-palestinien n'en sont que les symptômes.

Le monde tel qu'il a été pensé au sortir de la Seconde Guerre mondiale est, aujourd'hui, un géant paralytique, entravé par «une logique de tension sino-américaine» avec, en toile de fond, une course technologique qui en «occupe une place centrale». Ce face à face est alimenté par des organisations-relais de l'un et de l'autre. Face à l'EU, le G7 et autres organisations se développent: l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) ou encore les Brics, porteurs d'une approche de décolonisation, sans pour autant que le Sud global soit véritablement homogène, fait remarquer Dominique de Villepin. L'Inde et la Turquie en témoignent, relève-t-il.

Conscient que les tensions régionales, les disputes géopolitiques et l'inefficacité de l'actuel ordre mondial, dont les Occidentaux piétinent le droit, font courir à l'humanité le risque d'un conflit généralisé, «toute crise peut dégénérer et devenir mortelle», dit-il, allusion aux deux points chauds du moment, citant l'exemple de la Première Guerre mondiale, partie d'un assassinat, pour finir avec plus de 20 millions de morts.

Toutes les fragilités qui traversent les relations internationales ont leur influence sur chaque pays, chaque région. Le conférencier estime nécessaire de préparer la paix mondiale en y mettant toute l'énergie disponible. Ce pourrait être un voeu pieux, mais De Villepin fustige l'attitude qui consiste à attendre la fin d'une guerre pour parler de paix. «La paix se construit» en temps de guerre, dit-il en substance. «Les conflits gelés se réveillent. Ils ont de la mémoire», souligne l'ancien Premier ministre français. Et c'est avec un grand désir de faire triompher la paix et l'entente mutuelle que Dominique de Villepin a affirmé croire à un avenir en commun entre l'Algérie et la France, rappelé les avancées dans le dossier mémoriel et souligné le «poids des mots» dans cette relation si particulière.