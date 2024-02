La 4ème session ordinaire de l’APW a été clôturée dans un climat de satisfaction générale. Même si du côté exécutif comme celui des élus, tout le monde était d’accord pour reconnaître qu’il y avait des insuffisances dans les secteurs qui ont figuré à l’ordre du jour de ces trois journées de l’APW. Cela avait d’abord été martelé par le P/APW dans son intervention puis, plus longuement, par le wali qui a présenté un bilan exhaustif de tous les secteurs depuis son installation, fin 2002. C’est que tout le monde, élus comme responsables, sont conscients que la conjoncture que traverse non seulement la wilaya en particulier et le pays en général, marquée par une sécheresse jamais vécue jusqu’alors, mais la planète toute entière, confrontée à des bouleversements climatiques qui n’augurent rien de bon pour l’avenir, est difficile et exige des efforts particuliers. Aussi a-t-on vu non seulement des échanges courtois et apaisés de part et d’autre de l’hémicycle au cours de cette session, élus et directeurs des secteurs concernés rivalisant de politesse et d’amabilités, mais une volonté commune de relever ensemble les défis qui sont lancés à la wilaya pour repartir de plus belle sur la voie du développement.

Ce rapprochement dans les points de vue a permis de faire quelques remarques sur les secteurs clé, comme le transport, les travaux publics, l’agriculture et l’hydraulique, entre autres. Le premier intervenant développera plusieurs points sur la culture, l’AEP, l’assainissement, le transport, l’éducation, les ressources en eau, l’industrie, le gaz, etc. Évoquant la situation chaotique régnant sur la ligne Lakhdaria-Kadiria et Aomar depuis juin 2022, du fait du déficit de moyens de transport public, il a appelé au renforcement de celle-ci. Dans la foulée, il s’interrogera sur les chiffres avancés par la DSA, selon lesquels il y a eu cette année 139 900 ha de terres emblavées et 9 988 ha de périmètres irrigués. Comparant l’année écoulée avec celle en cours, laquelle avait reçu une dotation de 1,5 millions de mètres cubes, il s’est demandé comment on s’en sortirait avec deux millions de m3 avec une superficie qui fait le double.

Le second orateur nous transportera à Bouderbala, dans les deux villages Alahguia et Bellaoua où les villageois continuent à s’alimenter par le biais des citernes, alors que le chef-lieu de la commune qui dispose d’un grand réservoir d’eau est alimenté de façon non stop. Et de proposer le raccordement des deux villages au réservoir qui déborde souvent. Au sujet du transport, il souligne la nécessité d’une opération de réhabilitation pour une longueur de 3,5 km sur la RN 25, à hauteur de Aïn Chriki, une autre pour la RN 25 et le CW6 qui desservent Hdjita sur une distance d’1 km, puis, une autre encore pour le CW28 qui dessert El Madjene-Médéa.

Le troisième intervenant fera part du mécontentement des habitants de la cité des 2 000 Logements à Bordj Kreis. Ayant signé leurs actes de propriété en juillet 2021, l’administration leur demande de resigner les nouveaux actes conformément aux nouvelles dispositions en vigueur, ce qu’ils refusent de faire. Le cas de ce jeune pépiniériste établi non loin de la RN5 a été également évoqué et la direction des ressources en eau interpellée pour les difficultés qu’elle lui cause. Ce jeune entrepreneur, qui porte pour l’année 2024 un projet de plantation d’un million d’arbres lance, par la voix de cet élu, un appel aux autorités pour que de telles difficultés cessent.

Beaucoup d’autres orateurs ont abordé des problèmes dans les différentes filières dont nous avons parlé, mais dans d’autres localités que celles qui ont été citées, où l’eau, la santé, le transport, les classes (exiguës ou vétustes) les cantines (à réhabiliter ou à réaliser plus près de l’établissement) suscitent des soucis. Le point sur lequel nous avons choisi de clore notre propos a trait à l’agriculture. Cette intervention présente à nos yeux un double intérêt : l’intervenant est un membre de l’APW et président de la Chambre de l’agriculture. Le problème qu’il a soulevé porte un éclairage cru sur la situation qui a prévalu lors de l’établissement des listes des agriculteurs sinistrés. Selon lui, ce recensement et les listes des paysans à indemniser ont été marquées par maintes protestations. Cette situation aurait pu être évitée, selon lui, si le secteur disposait d’une brigade de contrôle.