Le procès en appel des présumés auteurs du meurtre de Djamel Bensmaïl, le 11 août 2021, à Larbaâ Nath Irathen s'est poursuivi, hier, par les auditions du reste des accusés par la chambre criminelle près la cour d'Alger. Pour rappel, 94 accusés dont 75 en détention et 19 en liberté provisoire sont poursuivis dans le cadre de cette affaire de meurtre du jeune Djamel Bensmaïl. La présidente de l'audience a appelé à la barre plus d'une dizaine d'inculpés parmi les 47 condamnés à mort se trouvant dans la salle d'audience, entourés des éléments de la BRI et de la police judiciaire.

Interrogé, l'accusé Mustapha Chaabane a nié avoir frappé et traîné le cadavre calciné de la victime. La juge: êtes-vous entré à l'intérieur du Vito (fourgon cellulaire de la police) et frappé à coups de pied la victime? L'accusé: je me suis rendu au siège de la sûreté de daïra pour déclarer à la police le véhicule suspect (de marque Renault Clio Campus immatriculé à Aïn Defla). «Les policiers qui ne pouvaient plus contenir la foule, lui avait demandé de les aider», a-t-il indiqué, avouant qu'il s'est introduit dans le Vito pour identifier celui qui était supposé être le pyromane à tort. De plus «je n'ai jamais prononcé un seul mot à connotation raciste ou régionaliste», ajoute-t-il. À la juge qui lui demandait s'il était un sympathisant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), il répond qu' «il n'a aucune relation avec cette organisation». Pour sa part, l'accusé Sofiane Hamadou a nié toute appartenance au MAK, en soutenant qu' «il n'avait pas de compte facebook et encore moins de téléphone portable». Quand le procureur général lui demande s'il maintient sa déclaration devant le juge d'instruction, selon laquelle, à sa sortie de prison en 2019, un dénommé Samir Mokrani, lui avait remis des prospectus du MAK pour les distribuer. L'accusé nie catégoriquement avoir fait ce genre d'aveux. L'inculpé Sofiane Zaïf quant à lui, a justifié sa présence sur les lieux des faits pour «porter assistance aux victimes des incendies».

«Je n'ai pas non plus pris des selfies avec la victime», a-t-il appuyé. «Je n'ai aucun lien avec l'organisation Rachad», répond-t-il à la présidente de l'audience qui lui demandait s'il avait l'habitude de liker ou cliquer «j'aime» les pages facebook de Rachad. Amar Ouich pour sa part a soutenu avoir quitté les lieux avant que la victime ne soit tirée du fourgon de la police. Il ressortait des débats que ce dernier est également revenu sur ses déclarations devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance. Ferhat Chelouch est l'un des nombreux accusés qui ont avoué s'être retrouvé sur les lieux du meurtre «par curiosité». «Je suis monté sur le toit du fourgon de la police pour tenter de calmer la foule en colère», a-t-il encore affirmé, en soutenant qu' il n'avait aucune relation avec le MAK.

L'accusé, Saïd Saadadou, accusé d'avoir utiliser un haut parleur pour inciter la foule à tuer la victime, a réfuté «avoir tiré la victime du fourgon et l'avoir traînée», en précisant avoir utilisé le haut parleur pour réguler la circulation. Acculé par une photo en train de tirer la victime du fourgon, l'inculpé Nacer Mezdad a soutenu de son côté que «ce n'était pas lui qui apparaît sur la photo». L'accusé Hocine Khalili a nié lui aussi ses déclarations faites devant le juge d'instruction. Dahmane Djouadi est un autre accusé qui affirme que «celui qui était confondu par une photo en train de prendre des selfies avec le cadavre de la victime calciné n'était pas lui, mais une autre personne». Madjid Kars est un autre inculpé qui avoue que «des policiers lui ont demandé à lui et d'autres personnes de l'aide pour calmer la foule». C'est ce qu'a affirmé de son côté l'accusé Belaïd Hamache dit Samir. À plusieurs reprises, l'acharnement de la défense de la victime, à la limite de la provocation, a contraint la présidente de l'audience à intervenir pour remettre de l'ordre.

Notons qu' une expertise électronique a été effectuée par la police judiciaire à Alger. Enfin, des dizaines de vidéos comportant différentes séquences de cet évènement seront diffusées prochainement au tribunal. Pour rappel, en première instance, 94 personnes avaient été condamnées en novembre 2022 par le tribunal de Dar El Beïda, près d'Alger dont 49 à la peine capitale, commuée en prison à vie. Un moratoire sur l'application de la peine de mort est en vigueur depuis 1993. Un total de 28 autres personnes avaient été condamnées à des peines allant de 2 à 10 ans de prison ferme, tandis que sept avaient été acquittées.