Le professeur Bouhicha Mohamed, qui occupe le poste de DG de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgdrst) revient au sujet des dernières instructions présidentielles prises en faveur du développements des activités de l'Agence spatiale algérienne (Asal). Il aborde également les obstacles rencontrés par nos chercheurs, lors de l'exécution des Projets nationaux de recherche, (PNR).

L'éxpression: Le chef de l'État a décidé d'équiper l'ASAL d'outils techniques les plus modernes et de renforcer ses ressources humaines avec des spécialistes hautement qualifiés. Nos chercheurs sont-ils prêts à répondre aux attentes du Président?

Mohamed Bouhicha:Il faut savoir que L'Asal est un établissement où la vocation R&D domine, l'agence disposant d'un potentiel scientifique et technique très important structuré en quatre entités opérationnelles dont

deux centres de recherche le Centre des technologies spatiales (CTS) et le Centre de développement des satellite (CDS). Elle dispose également d'une École nationale supérieure des sciences géodésiques et des techniques spatiales (Emsgts) en vue de former des cadres dans son domaine de compétence: géomantique, géodésie, protogéométrique, cartographie. De l'outre côté, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recheche scientifique (Mesrs) dispose de plusieurs parcours de formation qui intéresse l'Asal, et c'est pour cette raison que le président de la République a demandé à l'Asal de recruter les sortants des deux écoles d'excellence en mathématique et en IA. En outre, et en sus du Cata et du Cerist, au minimum une vingtaine de laboratoires de recherche dont trois d'excellence travaillent sur des thématiques liées à l'Asal: algorithmes, calcul parallèle, capteurs, détecteurs des feux de forêts à partir des données satellisables, traitement d'images satellitaires. C'est pour cela que la synergie entre l'Asal et le Mesrs ne sera que bénéfique pour les entités appartenant aux deux secteurs.

Les prototypes de drones conçus par notre matière grise sont-ils en mesure de relever le défi d'accéder à l'information en temps réel, ce qui serait précieux dans la lutte contre les feux de forêts?

Le Centre de recherche en technologie industrielle, le Crti, le Centre de recherche sur l'information scientifique et technique le Cerist, et quelques universités, à l'exemple de l'université de Blida l'Usthb de Bab Ezzouar et l'université de Tlemcen développent des drones qui peuvent suivre en temps réel les feux de forêts, et permettent d'avoir l'information sur les phénomènes qui peuvent avoir lieu.

Certains prototypes sont prêts et ont été présentés par le Mesrs, à l'exemple des détecteurs de monoxyde qui ont été livrés à la Sonelgaz. Qu'en est-t-il des autres projets à haute valeur ajoutée comme les conteneurs de 40 pieds commandés par le ministère de l'Industrie?

Effectivement, le projet des conteneurs maritimes est un travail qui a été demandé par le ministère de l'Industrie. Dans le cadre des relations avec l'industrie, visant à réduire la facture d'importation. Il faut savoir que les conteneurs maritime coûtent à l'Algérie plus de 100 millions de dollars chaque année. Dans ce cadre-là, nos différents centres de recherche, en l'occurrence le Centre de recherche en mécanique, le Crm, le Centre de recherche en technologies industrielles (Crti) et le Centre de développement des technologies avancées (Cdta), ont travaillé en étroite collaboration avec l'Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) de Annaba pour développer la chaîne de production des conteneurs de 40 pieds. Il faut signaler que pour ce qui est des conteneurs de 20 pieds, ceux-ci sont fabriqués par l'entreprise. Nous avons travaillé sur tout ce qui est conception, définition de l'acier à utiliser et toute l'étude a été faite par nos chercheurs, mais Ferrovial a besoin d'un financement supplémentaire pour installer cette chaîne de production.

Quels sont les obstacles rencontrés, sur le terrain, par nos chercheurs?

Les obstacles les plus rencontrés sont la gestion financière au niveau de quelques établissements et le délai d'acquisition des besoins.

Quel est le nombre des PNR retenus dans le secteur de la santé?

En ce qui concerne le nombre des PNR qui couvre le secteur de la santé, nous avons 68 projets. Je souligne, dans ce sillage, que ce sont des projets à travers lesquels nos chercheurs sont en train de travailler pour apporter des solutions à l'appel des institutions ayant exprimé leurs besoins et aux problèmes auxquels ils font face. Quatre PNR sont nés à la demande de l'institut Pasteur d'Algérie, et je cite à titre d'exemple le projet dédié à l'application des nanotechnologies dans l'amélioration et la potentialisation des effets thérapeutiques d'une molécule d'origine naturelle.

Non loin de cette filière de l'électronique qu'en est-il des PNR qui s'appuient sur l'IA?

Pour ce qui des PNR inscrits dans le domaine de la sécurité alimentaire nous avons à tire d'exemple un projet sur l'IA au service de la caractérisation des sols et du climat pour un développement agricole durable. Dans le domaine de la santé du citoyen, il y a un projet dédié à l'auscultation thoracique qui consiste en l'application de la simulation numérique et l'IA dans la formation, l'évaluation en sciences de la santé, et l'aide au diagnostic. Nous avons également un autre projet qui est inscrit dans le domaine de la santé. Celui-ci porte sur la prédiction précoce des troubles du spectre autistique basée sur l'IA. Il existe également des projets en lien avec le domaine de l'agriculture, à l'exemple d'un projet portant sur la détéction et la prédiction des maladies ravageuses des cultures maraîchères en utilisant les images des feuilles, basées sur les algorithmes de l'IA.