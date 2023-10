Le bilan des noyades de la saison estivale 2023 est l'un des plus dramatiques avec un total de 214 victimes recensées rien qu'au niveau des plages. Elles ont été majoritairement enregistrées dans les plages interdites à la baignade ou en dehors des horaires de surveillance. C'est ce qu'affirme le bilan donné lors d'une conférence de presse conjointe entre la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn), le commandement de la Gendarmerie nationale et la direction générale de la Protection civile (Dgpc). «111 cas de décès par noyade ont été enregistrés au niveau des plages interdites à la baignade et 103 autres dans les plages surveillées dont 38 en dehors des horaires de surveillance», selon le bilan de la Dgpc. Le même document souligne également que le bilan le plus lourd a été enregistré au mois de juillet avec 104 personnes noyées. Le bilan total des victimes s'élève à pas moins de 286 personnes noyées sur l'ensemble du territoire national. Le phénomène ne sévit pas seulement dans les wilayas côtières. Les régions de l'intérieur sont également très touchées. La soixante-douzième victime morte par noyade a été déplorée le 6 septembre dernier à El Bayadh. Le corps a été repêché sans vie dans un plan d'eau. Il appartenait à un jeune de 17 ans... Le bilan des noyades est plus lourd que celui enregistré durant l'été de 2022, année où 264 victimes ont été recensées à travers le territoire national. Le bilan aurait pu être plus lourd sans l'intervention rapide des secouristes, ayant sauvé in extrémis pas moins de 48915 personnes», selon le même bilan. L'été a été sans doute l'un des plus chargés pour les différents services de sécurité, lesquels ont été sur tous les fronts. Le commandement de la Gendarmerie nationale a assuré la surveillance de 334 plages autorisées soit 76% du total des plages, mobilisant à cet effet 12880 gendarmes, 3346 véhicules, 952 motocycles, 63 équipes cynotechniques et 7 hélicoptères. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite, les services de la GN ont enregistré 750 affaires pour les sites de camping, 510 affaires pour les plages, 177 pour les parkings sans autorisation, tandis que 211 personnes ont été arrêtées dont 17 placées sous mandat de dépôt, avec saisie de 5555 parasols, 5303 tables, 11428 chaises et 1578 tentes. En coordination avec les unités de la Sûreté nationale, il a été procédé à 362 descentes concernant l'exploitation illicite, lors desquelles les agents ont enregistré 3 affaires relatives à l'exploitation illégale des plages et 11 affaires relatives aux parkings, outre l'identification de 39030 personnes, dont 121 arrêtées et 55 placées en détention. Pour ce qui est des feux de forêt, les services de la GN ont fait état de 230 incendies circonscrits à travers 50 wilayas, et l'arrestation de 61 personnes qui ont été déférées par- devant la justice, 24 personnes placées en mandat de dépôt et 18 sous contrôle judiciaire, avec mise en liberté provisoire de 18 personnes et 5 autres placées dans des établissements psychiatriques.