C’est un établissement ordinaire pour les moins de vingt ans, mais pour les plus âgés, il n’est pas vu de cet œil. Le lycée Amirouche a été, durant les premières années de l’indépendance, un établissement légendaire. Un lycée qui a formé l’élite intellectuelle de la région et qui a continué d’assurer sa noble mission avec la qualité qui lui est connue. Toutefois, ces dernières années, la vétusté des bâtisses a contraint les pouvoirs publics à le fermer pour la construction d’une nouvelle infrastructure.

Délocalisés, les élèves et les enseignants attendent toujours la fin des travaux pour retrouver le lustre d’enseigner dans un établissement qui s’appelle, le lycée Amirouche. Aussi, ce jeudi, le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, a mis l’accent, lors de sa visite sur le chantier, sur la nécessité de livrer l’établissement dans les plus proches délais. L’insistance du premier responsable de la wilaya a également concerné le lycée El Khensa, très connu aussi durant les années 70 et 8o comme l’établissement qui prodigue un enseignement de qualité.

En effet, lors de sa visite effectuée ce jeudi dans plusieurs sites à travers la wilaya de Tizi Ouzou, le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, a mis l’accent sur la nécessité absolue de livrer les projets dans les délais impartis. Un souci pour les pouvoirs publics qui comptent livrer tous les projets d’intérêt public afin d’améliorer le cadre de vie des populations dans les centres urbains et dans les zones rurales éloignées. Ce souci est d’autant plus grand au chapitre des zones d’ombre qui bénéficient de l’intérêt particulier du président de la République.

Aussi, lors de sa virée à travers plusieurs communes, M. Doumi n’a pas manqué de presser les parties engagées dans les chantiers à mettre tous les moyens nécessaires pour impulser une dynamique plus intense aux chantiers.

Il a été aussi le cas du chantier de réalisation du chantier des 2 300 logements AADL dont le site se trouve à Oued Aïssi, une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Sur les lieux, le wali n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’impérieuse nécessité de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de livrer le projet dans les plus proches délais.

À signaler que des infrastructures sont en chantier pour remplacer les anciens établissements à Tigizrt, Boghni, Iferhounen, Tizi Ghennif, Draâ Ben Khedda et au niveau du pôle d’excellence. Des projets de construction de nouvelles infrastructures du cycle moyen sont désormais lancés dans les communes de Makouda, Ouacifs, Tizi Ouzou et Draâ El Mizan. Les communes de Yakouren, Aghribs, Draâ El Mizan bénéficient, elles, de projets de construction de groupes scolaires.

Enfin, il faut noter aussi, que la sortie du wali, Djilali Doumi a également concerné le projet du nouveau stade de 50 000 places qui prend, désormais, le nom de feu Hocine Aït Ahmed. La visite a été effectuée pour superviser les dernières retouches précédant l’inauguration de cette belle infrastructure.