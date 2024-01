Chaînon essentiel mais quelque peu ignoré, des processus de la création d’entreprises durant des décennies, l’accompagnement administratif et bancaire pour les porteurs de projets et les investisseurs, a connu une nette évolution ces dernières années. En dépit des développement des dispositifs d’aide à l’investissement tirés vers le haut par les nouvelles dispositions d’investissement, et des orientations économiques axées sur l’incitation à la création d’entreprises, l’assistance administrative et la facilitation de l’accès aux canaux bancaires demeurent dans le besoin d’une passerelle entre la disponibilité des moyens et des solutions mis en en place par les pouvoirs publics et les opérateurs économique. Il est clair que les dispositifs et les institutions concernées œuvrent à faciliter toutes les étapes de création d’entreprise pour les opérateurs, cela étant, leurs actions demeurent tributaire des capacités des opérateurs à valoriser ces actions. Ces derniers restent des investisseurs, des producteurs, des innovateurs et des novices en matière de gestion administrative. C’est précisément ce qui a été à l’origine du volume des dossiers de contentieux issus des premières actions de soutien à l’investissement. Sans réelle assistance en matière de fiscalité et de gestion administrative, une grande partie des jeunes porteurs de projets se sont heurté à l’engrenage administratif, et ont vu leurs projet décliner sous le poids des pénalités de retard, des échéances bancaires impayées et des mises en demeure. Une situation qui a connu des développements hautement positifs ces dernières années, où les orientations économiques sont particulièrement axées sur l’importance de renforcer la fluidité des procédures administratives et la qualité d’accueil et d’orientation proposés par les organismes, et les institutions qui sont entrés en scène lors du lancement des réformes et des programmes de développement, l‘objectif étant de hisser la gestion et l’accompagnement administratif au rang de profession à part entière.

C’est précisément à ce niveau que réside l’importance de ce volet, qui intervient en amont de la création d’entreprise pour assurer tant à l’opérateur qu’aux organismes qui l’accompagnent un suivi incontournable au développement de l’activité et, par conséquent, un retour sur investissement important pour le développement économique. Un domaine d’activité qui est appelé à connaître un essor inédit, tant dans le secteur public que celui privé. En tant que réponse opérationnelle aux besoins des investisseurs et de l’économie nationale, la jonction entre les deux ensembles représente une complémentarité qui contribuera à édifier une rampe de lancement pour les porteurs de projets, avec des perspectives considérables de développement et de croissance. Autrement dit, la prolifération des bureaux d’assistance et d’accompagnement administratif et bancaire privés, se constitue en renfort à l’action publique, d’autant plus que leur présence sur le territoire national demeure faible, ne dépassant pas les 150 bureaux. Proportionnellement au volume d’investisseurs en besoin de financement et d’accompagnement, le rapport met en avant un déséquilibre qui ne peut être pris en charge uniquement par les instances de l’État, et ce, en dépit des actions de décentralisation et d’une couverture importante des guichets uniques, et des cellules d’écoute et d’accueil pour la promotion de l’investissement.

En somme, le secteur privé sera positionné dans l’échiquier entrepreneurial en tant que partenaire qui s’attelera à établir une lecture simple et efficace de la situation financière et administrative de l’opérateur destiné à bénéficier des solutions de l’État.